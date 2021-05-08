سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

رئيس لجنة الحكام: الأخطاء التحكيمية تضاءلت بالدوري العراقي وتقنية الفار ايضا تخطيء

Category: ريـاضة

Date: 2021-05-08T12:21:14+0000
رئيس لجنة الحكام: الأخطاء التحكيمية تضاءلت بالدوري العراقي وتقنية الفار ايضا تخطيء

شفق نيوز/ أكد علاء عبد القادر رئيس لجنة الحكام في الهيأة التطبيعية ان الاخطاء التحكيمية في المرحلة الثانية للدوري العراقي الممتاز قلت بنسبة كبيرة عن المرحلة الأولى.

وقال قادر لوكالة شفق نيوز ان التوجيهات والمحاضرات من قبل اللجنة آتت أكلها وبالتالي انعكست ايجابا على حكامنا ، لافتاً ان الحكم العراقي بشر ولابد أن يخطيء احياناً في بعض القرارات بغير تعمد حاله حال حكام العالم.

وابدى استغرابه بتضخيم مسالة تقنية الفار كونه الحل لكل مشاكل تحكيم الدوري العراقي، مؤكدا ان تقنية الفار تقع ايضاً باخطاء جسيمة كما حدث بالدوري الإنجليزي اذ تم رصد ثلاث اخطاء من خلال الفار.

واكد ان اللجنة حريصة على منح الفرصة لحكامنا الشباب لقيادة مباريات مهمة في الدوري الممتاز وقد قدموا مستويات مفرحة تنبىء بجيل قادم رائع ومميز لقيادة اقوى المباريات مهما كان مستواها.

يذكر ان الاتحاد العراقي تلقى رسالة من الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا يبارك من خلالها رغبة العراق بتطبيق تقنية الفيديو (VAR) في الدوري المحلي.

related

علاء عبد القادر: حكامنا نزيهون والأخطاء التحكيمية جزء من كرة القدم

Date: 2021-03-01 06:03:43
علاء عبد القادر: حكامنا نزيهون والأخطاء التحكيمية جزء من كرة القدم

بـ20 فريقا.. لجنة المسابقات تحدد موعد انطلاق دوري الشباب لكرة القدم

Date: 2021-04-06 10:59:33
بـ20 فريقا.. لجنة المسابقات تحدد موعد انطلاق دوري الشباب لكرة القدم

مواجهتان في انطلاق الجولة الـ29 لدوري الكرة الممتاز وتأجيل لقاء النفط ونفط ميسان

Date: 2021-04-26 10:48:35
مواجهتان في انطلاق الجولة الـ29 لدوري الكرة الممتاز وتأجيل لقاء النفط ونفط ميسان

التطبيعية تطلب من خلية الأزمة السماح بدخول الجماهير لمباريات الدوري

Date: 2020-12-09 17:15:53
التطبيعية تطلب من خلية الأزمة السماح بدخول الجماهير لمباريات الدوري

المسابقات توجه إنذاراً نهائياً لعدد من الأندية

Date: 2021-03-28 07:20:31
المسابقات توجه إنذاراً نهائياً لعدد من الأندية

التطبيعية تعلن بدء الانتقالات الشتوية للاعبي كرة القدم في الأندية الممتازة

Date: 2021-01-31 07:06:11
التطبيعية تعلن بدء الانتقالات الشتوية للاعبي كرة القدم في الأندية الممتازة

التطبيعية تؤكد: الدوري الكروي الممتاز مستمر دون تأجيل

Date: 2021-04-08 13:40:14
التطبيعية تؤكد: الدوري الكروي الممتاز مستمر دون تأجيل

قرارات جديدة تصدرها لجنة الحكام في الهيأة التطبيعية

Date: 2021-02-28 12:18:08
قرارات جديدة تصدرها لجنة الحكام في الهيأة التطبيعية