رئيس لجنة الحكام: الأخطاء التحكيمية تضاءلت بالدوري العراقي وتقنية الفار ايضا تخطيء

شفق نيوز/ أكد علاء عبد القادر رئيس لجنة الحكام في الهيأة التطبيعية ان الاخطاء التحكيمية في المرحلة الثانية للدوري العراقي الممتاز قلت بنسبة كبيرة عن المرحلة الأولى.

وقال قادر لوكالة شفق نيوز ان التوجيهات والمحاضرات من قبل اللجنة آتت أكلها وبالتالي انعكست ايجابا على حكامنا ، لافتاً ان الحكم العراقي بشر ولابد أن يخطيء احياناً في بعض القرارات بغير تعمد حاله حال حكام العالم.

وابدى استغرابه بتضخيم مسالة تقنية الفار كونه الحل لكل مشاكل تحكيم الدوري العراقي، مؤكدا ان تقنية الفار تقع ايضاً باخطاء جسيمة كما حدث بالدوري الإنجليزي اذ تم رصد ثلاث اخطاء من خلال الفار.

واكد ان اللجنة حريصة على منح الفرصة لحكامنا الشباب لقيادة مباريات مهمة في الدوري الممتاز وقد قدموا مستويات مفرحة تنبىء بجيل قادم رائع ومميز لقيادة اقوى المباريات مهما كان مستواها.

يذكر ان الاتحاد العراقي تلقى رسالة من الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا يبارك من خلالها رغبة العراق بتطبيق تقنية الفيديو (VAR) في الدوري المحلي.