رئيس "لاليغا": الفيفا يدمر كرة القدم وإنفانتينو "انتهى"

شفق نيوز- مدريد

هاجم رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم، خافيير تيباس، يوم الثلاثاء، الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، متهما إياه بـ"تدمير" كرة القدم، فيما اعتبر أن رئيسه جياني إنفانتينو "انتهى".

وقال رئيس "لاليغا"، في حوار مع صحيفة "لاغازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، إن "زيادة عدد المنتخبات لا معنى لها"، حيث كان رئيس "الفيفا" تحدث في وقت سابق عن مناقشات بشأن توسيع بطولة نهائيات كأس العالم إلى 64 منتخباً.

وأضاف أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" يقوم بـ"تدمير صناعة كرة القدم"، معتبراً أن الرئيس الحالي جياني إنفانتينو قد "انتهى".

وأشار إلى أن "صناعة كرة القدم لا تقتصر على بطولة كأس العالم، مهما كانت أهميتها. إنهم يدمرون صناعة كرة القدم، تلك التي توفر عشرات آلاف الوظائف، من أجل حدث يستمر 40 يوماً ولا يهم سوى أقلية من اللاعبين".

وأردف تيباس "لقد أعربنا مراراً عن مخاوفنا بشأن جدول المسابقات. والآن يريدون تنظيم كأس عالم بمشاركة 64 منتخباً"، مشدداً على أن "المسابقات المحلية هي التي تبقي هذه الرياضة على قيد الحياة".

وتابع: "نحن بحاجة إلى عدد أقل من المنتخبات وإلى حماية أفضل لكرة القدم المحلية على جميع المستويات. إنهم لا يدركون ذلك ويتخذون قرارات بطريقة غير مسؤولة".

وكان إنفانتينو تحدث خلال افتتاح مونديال أميركا الشمالية، في حزيران/ يونيو الماضي، عن "مناقشات بشأن توسيع البطولة إلى 64 منتخباً" بمناسبة الذكرى المئوية لكأس العالم عام 2030، التي ستقام في دول عدة (إسبانيا والبرتغال والمغرب، إضافة إلى باراغواي والأوروغواي والأرجنتين).