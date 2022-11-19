رئيس "فيفا" يدافع عن قطر: ما يحدث من الأوروبيين نفاق 

شفق نيوز/ أكد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، السويسري جياني إنفانتينو، اليوم السبت، جاهزية قطر من كل الجهات لاستضافة كأس العالم 2022، مبديًا استنكاره للحملات التي شنتها بعض الدول الأوروبية على البلد العربي.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده اليوم، للحديث عن تدشين بطولة كأس العالم قطر 2022 المقرر يوم غد الأحد.

واستهل رئيس "فيفا" تصريحاته قائلًا: "أنا أشعر اليوم بأنني قطري، أشعر اليوم بأنني عربي، وأنني أفريقي، كل شيء جاهز في قطر"، وأضاف: "الجميع في دولة قطر من أجل إنجاح كأس العالم، ومتأكد أن هذا المونديال سيكون الأفضل، أنا فخور بكل من عمل جاهدا على إنجاح هذا الحدث الكروي العالمي".

وردّ على الانتقادات التي توجه إلى دولة قطر، قائلًا: "ينبغي للأوروبيين أن يعتذروا للشعوب قبل إعطاء الدروس، توجد العديد من المؤسسات الأوروبية التي تعمل في قطر وتجني أرباحا مالية".

وأردف: "هُنا في قطر يتم توفير المساعدات للآلاف من العمال ولعائلاتهم وذويهم، وما يكسبونه هنا يساعدهم على إنجاح حياتهم في أوطانهم الأصلية، ويقومون بهذا الأمر بطريقة شرعية. نحن في أوروبا، لا نسمح إلى أي شخص بالمجيء إلى أوروبا. في قطر لم يحدث ذلك، من يريد العمل في أوروبا يعاني ولكن في قطر الأمر ليس كذلك".

وأشار السويسري إلى أن أوضاع العمال في قطر أفضل بكثير من وضع المهاجرين في أوروبا، وذلك بقوله: "هُناك شعارات ودروس أخلاقية، ولكنها تنم عن النفاق، ظروف العمال في دولة قطر أفضل من ظروف المهاجرين في أوروبا".