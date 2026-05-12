رئيس ريال مدريد: لن أستقيل

شفق نيوز- مدريد

أكد فلورنتينيو بيريز، رئيس ريال مدريد، يوم الثلاثاء، أنه لن يقدم استقالته من منصبه.

وقال بيريز في مؤتمر صحفي: "أشكركم جميعاً جزيل الشكر على حضوركم، يؤسفني إبلاغكم بأنني لن أستقيل، بل سأدعو إلى انتخابات".

وأضاف: "لقد طلبت من اللجنة الانتخابية البدء في عملية إجراء انتخابات مجلس الإدارة، والتي سنترشح نحن، مجلس الإدارة هذا، لها".

وتابع بيريز: "لقد تم افتعال وضع سخيف ضد ريال مدريد وضدي، لا نفوز دائماً، لكننا لا نقبل بذلك، إنهم يستغلون هذا الوضع لمهاجمتي".

وأكمل: "أين فلورنتينو؟ لن أتحدث علناً، يقول البعض إنني مريض، وأنني مصاب بسرطان في مراحله الأخيرة، أود أن أغتنم هذه الفرصة لأشكر كل من يهتم لأمري، ما زلت رئيساً للنادي وشركتي، التي يبلغ حجم مبيعاتها 50 ملياراً سنوياً".

وختم حديثه بالقول: "صحتي ممتازة، لو قالوا لي إنني مصاب بالسرطان، لكان عليّ الذهاب إلى مركز متخصص لعلاج السرطان، لكانوا قد سافروا إلى جميع أنحاء العالم. هذا غير صحيح، وهذه الشائعة لم تزدد إلا انتشاراً".

وأنهى ريال مدريد موسمه من دون تحقيق أي لقب، في ثاني موسم صفري على التوالي، وسط أزمات متلاحقة داخل وخارج الملعب، بلغت ذروتها بحدوث مشادات واشتباكات بين اللاعبين خلال التدريبات.