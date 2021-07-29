سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

رئيس رابطة مشجعي العراق يدعو إلى رفع دعوى قضائية ضد الفيفا

Category: ريـاضة

Date: 2021-07-29T10:55:19+0000
رئيس رابطة مشجعي العراق يدعو إلى رفع دعوى قضائية ضد الفيفا

شفق نيوز/ اكد رئيس رابطة مشجعي العراق لكرة القدم، يوم الخميس، ان إقامة مباريات المنتخب العراقي خارج أرضه تؤثر سلباً على نتائجه في التصفيات المؤهلة لكأس العالم بنسبة كبيرة.

وقال مهدي الكرخي لوكالة شفق نيوز؛ انه واكب المنتخبات والاندية العراقية منذ سنوات طويلة ويعرف جيدا مدى تأثير الجمهور على النتائج لما يمنحه من جانب نفسي إيجابي للاعبين.

واتهم الكرخي أجندات خارجية تعمل ضد المنتخب العراقي وتحاول عرقلة مشواره في المنافسات الاسيوية المؤهلة لكأس العالم.

واشار الى ان هذه الأجندات تعمل لصالح منتخباتها بغية عرقلة مشوار المنتخب العراقي في المنافسات التأهيلية، مبدياً استغرابه بشأن حرمان العراق والسماح لمنتخبات تعاني وضع امني أصعب من العراق بكثير مثل لبنان.

وبين أن العراق نجح بتنظيم مباريات من التصفيات لمنتخب البلاد في البصرة امام كمبوديا وهونغ كونغ وكذلك استضافة بطولة ثلاثية واقامة مباريات ودية لمنتخبات السعودية والكويت وطاجاكستان والنيبال وكان التنظيم رائعاً وسارت الامور بوضع طبيعي جدا.

ودعا الكرخي الجهات المعنية لرفع دعوى قضائية لدى محكمة كاس الدولية ضد الفيفا للحصول على موافقات اللعب في ملاعب العراق.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم اعلن عن اقامة مباريات العراق خلال التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم خارج أرضه.

related

لاعبون سابقون يصفون مجموعة المنتخب العراقي بـ"الفرصة التي لن تعوض"

Date: 2021-07-01 09:49:03
لاعبون سابقون يصفون مجموعة المنتخب العراقي بـ"الفرصة التي لن تعوض"

درجال يتحرك لحل أزمة سحب لاعبي الشرطة من المنتخب العراقي

Date: 2021-05-22 17:00:12
درجال يتحرك لحل أزمة سحب لاعبي الشرطة من المنتخب العراقي

العراق يطلب "رسميا" خوض مباراتي منتخبه الكروي أمام البحرين وإيران في البصرة

Date: 2021-02-19 16:49:36
العراق يطلب "رسميا" خوض مباراتي منتخبه الكروي أمام البحرين وإيران في البصرة

منتخب العراق يسحق كمبوديا بتصفيات كأس العالم

Date: 2019-10-15 16:21:12
منتخب العراق يسحق كمبوديا بتصفيات كأس العالم

كورونا تبعد مساعد مدرب المنتخب العراقي من الوفد المتوجه لاوزبكستان غدا

Date: 2021-03-21 11:43:21
كورونا تبعد مساعد مدرب المنتخب العراقي من الوفد المتوجه لاوزبكستان غدا

لمواجهة الاردن واوزبكستان.. كاتنيتش يدرج حسن رائد على لائحة المنتخب

Date: 2020-11-07 18:52:09
لمواجهة الاردن واوزبكستان.. كاتنيتش يدرج حسن رائد على لائحة المنتخب

صور.. المنتخب العراقي ينهي وحدته التدريبية "ما قبل الأخيرة" استعدادا لمباراة كمبوديا

Date: 2021-06-05 18:16:54
صور.. المنتخب العراقي ينهي وحدته التدريبية "ما قبل الأخيرة" استعدادا لمباراة كمبوديا

مدرب المنتخب العراقي عن مواجهة كمبوديا: جاهزون لكن أرضية الملعب مضحكة

Date: 2021-06-06 13:46:40
مدرب المنتخب العراقي عن مواجهة كمبوديا: جاهزون لكن أرضية الملعب مضحكة