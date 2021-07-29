رئيس رابطة مشجعي العراق يدعو إلى رفع دعوى قضائية ضد الفيفا

شفق نيوز/ اكد رئيس رابطة مشجعي العراق لكرة القدم، يوم الخميس، ان إقامة مباريات المنتخب العراقي خارج أرضه تؤثر سلباً على نتائجه في التصفيات المؤهلة لكأس العالم بنسبة كبيرة.

وقال مهدي الكرخي لوكالة شفق نيوز؛ انه واكب المنتخبات والاندية العراقية منذ سنوات طويلة ويعرف جيدا مدى تأثير الجمهور على النتائج لما يمنحه من جانب نفسي إيجابي للاعبين.

واتهم الكرخي أجندات خارجية تعمل ضد المنتخب العراقي وتحاول عرقلة مشواره في المنافسات الاسيوية المؤهلة لكأس العالم.

واشار الى ان هذه الأجندات تعمل لصالح منتخباتها بغية عرقلة مشوار المنتخب العراقي في المنافسات التأهيلية، مبدياً استغرابه بشأن حرمان العراق والسماح لمنتخبات تعاني وضع امني أصعب من العراق بكثير مثل لبنان.

وبين أن العراق نجح بتنظيم مباريات من التصفيات لمنتخب البلاد في البصرة امام كمبوديا وهونغ كونغ وكذلك استضافة بطولة ثلاثية واقامة مباريات ودية لمنتخبات السعودية والكويت وطاجاكستان والنيبال وكان التنظيم رائعاً وسارت الامور بوضع طبيعي جدا.

ودعا الكرخي الجهات المعنية لرفع دعوى قضائية لدى محكمة كاس الدولية ضد الفيفا للحصول على موافقات اللعب في ملاعب العراق.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم اعلن عن اقامة مباريات العراق خلال التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم خارج أرضه.