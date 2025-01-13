رئيس رابطة لاليغا: التجربة العراقية شجاعة رغم التحديات وأراهن على نجاحها

شفق نيوز/ أشادَ رئيس رابطة لاليغا، خافيير تيباس، يوم الاثنين، بالتجربةِ العراقيّةِ، واصفاً إياها بالشجاعةِ رغم كلِ التحديات.

وقال تيباس في تصريح ورد لوكالة شفق نيوز، إنه ما زال يراهنُ على نجاح التجربة العراقية نظراً لما لمسه من إصرارٍ وعزيمةٍ لكلِ العناوين الموجودةِ في العراق سياسياً ورياضياً.

وبين، أن الكلَ يتفق على وجودِ صعوباتٍ في كلِ بدايةِ مِشوارٍ جديدٍ، وإن هذه الصعوباتَ لا بدَّ لها أن تنتهيَ بتكاتفِ الأُسرةِ الواحدةِ ما دام الجميعُ يشتركُ بهدفٍ واحدٍ، وهو تطويرُ الكرة العراقيّة.

من جهته، قدّم رئيس اتحادِ الكرة عدنان درجال شكره وتقديره لرئيسِ رابطةِ لاليغا على زيارته بغداد، وبحثه آخر مستجداتِ العمل المُشترك بين الطرفين، مؤكداً أن مشروعَ تطوير الكرةِ العراقيّة هو مشروعٌ تضامنيٌّ مع الجميعِ، ولابدَّ من تعاونِ الجميعِ فيه بغية حصد النتائجِ الإيجابيّة.

وأشارَ درجال، إلى أن "الكرةَ العراقيّةَ بانتظارها مستقبلٌ مشرقٌ، بعدَ أن نجحنا بتأسيسِ الأرضيةِ المُناسبةِ للانطلاقِ نحو المقدمةِ التي تليقُ بكرتنا".

وأشاد رؤساءُ الأنديةِ الحاضرة، بالجهدِ الذي يبذله اتحادُ الكرةِ في سَبيلِ تَطويرِ الكرةِ العراقيّة، مؤكدين سيرهم بالاتجاهِ نفسه الذي رسمه الاتحادُ لتَطويرِ الكرةِ العراقيّة.

وبعد ذلك، أقام درجال، مأدبةَ غداءٍ على شرفِ حُضورِ رئيسِ رابطة لاليغا خافيير تيباس والوفد المرافق له، بحضور عضو المكتبِ التنفيذيّ غانم عريبي، والأمين العام محمد فرحان والأمين العام المساعد كامل عداي، وعددٍ من رؤساءِ أنديةِ دوري نُجومِ العراق.