رئيس الوفد الكروي الايراني: نتشوق لملاقاة المنتخب العراقي وسط جمهوره

شفق نيوز/ اكد رئيس وفد المنتخب الاولمبي الايراني لكرة القدم، فراس فاطمي، يوم الاحد، انهم "متشوقون" لملاقاة المنتخب العراقي وسط جمهوره، متمنياً أن يصل المنتخبان الى الأدوار المتقدمة من البطولة الآسيوية.

وذكر الاتحاد العراقي لكرة القدم في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان النائب الأول لرئيس الاتحاد علي جبار وأعضاء من الاتحاد والمدير الإداري للمنتخب العراقي مهدي كريم، التقوا في مقر الاتحاد بوفد المنتخب الإيراني الأولمبي ورئيسه فراس فاطمي.

وقال فاطمي خلال اللقاء "نتطلع إلى أن يتأهل منتخبنا الأولمبي والمنتخب العراقي الى الأدوار المتقدمة من البطولة الآسيوية"، مضيفا "نتشوق الى ملاقاة المنتخب العراقي وسط جمهوره الذي سيضيف الكثير من الخبرة للاعبينا".

وتابع "سعينا إلى تأمين المباراة أمام المنتخب الأولمبي العراقي لأننا ندرك قوته الفنية، وإن المباراة ستكون مفيدةً للملاك التدريبي لتشخيصِ السلبيات وإيجاد الحلول لها قبل خوضِ غمار نهائيات آسيا".

بدوره؛ اعرب جبار عن أمله "بتحقيق الاستفادة الفنية القصوى بعد مواجهة منتخبنا الأولمبي في مباراتين وديتين في الرابع والعشرين والسابع والعشرين من الشهر الجاري".

وأكدَ ان "الاتحاد يعمل على توفير جميع مستلزمات نجاح المعسكر الإيراني في بغداد من الأمور الإدارية والتنظيميّة واللوجستيّة كافة".