رئيس الهيئة الإدارية للقوة الجوية: ألوم نفسي على إهمال الفريق

شفق نيوز / عاتب رئيس الهيئة الإدارية لنادي القوة الجوية الرياضي، الفريق الطيار شهاب جاهد، يوم الأربعاء، نفسه على إهماله الفريق خلال الموسم الكروي الحالي، فيما أكد عزمه المباشرة بانشاء ملعب الجوية.

وأبدى جاهد، في تصريح له، أمله أن تضاف ثلاث نقاط أخرى للجوية في مباراة يوم الجمعة المقبل، أمام الشرطة حتى يبتعد بالمنافسة عن الفرق الأخرى".

وأضاف أن "جمهور الصقور صديق له، وهم اللاعب رقم 12 بالنسبة للفريق، وعن قريب سيتواجد مع الفريق في كل مباراة".

وأكد شهاب جاهد، أن "الجوية سيكرر هذا الموسم ما عمل به العام الماضي"، موضحا أن الفريق استطاع استقطاب كل اللاعبين الذين راقبتهم الإدارة في الموسم الماضي ليكونوا في تشكيلته".

ويواصل فريق القوة الجوية، تدريباته في ملعبه تحضيرا لمباراته المقبلة أمام الشرطة، يوم الجمعة المقبل، ضمن الجولة الثامنة من الدوري العراقي الممتاز.