رئيس الهلال السعودي: لا تسألوني عن ميسي (فيديو)

شفق نيوز/ علق رئيس نادي الهلال السعودي، فهد بن نافل، على أنباء انضمام النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، إلى صفوف فريقه، بعد فوز الأخير ببطولة محلية سعودية.

وقال بن نافل: "لا تسألوني عن ميسي أبدا" خلال إحاطة إعلامية عقب تتويج الهلال بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين في ملعب الجوهرة.

وفاز الهلال بالبطولة بعد الانتصار على فريق الوحدة بركلات الترجيح.

فيديو | رئيس نادي #الهلال فهد بن نافل: لا تسألوني عن ميسي أبدًا #الإخبارية_رياضة pic.twitter.com/j6ZhZ5dmDb — الإخبارية - رياضة (@sport_ekh) May 12, 2023

ونفى نادي الهلال السعودي وجود أي اتفاق مع النجم الأرجنتيني ميسي للانتقال للدوري السعودي، وفقا لما أوردته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، الجمعة.

وقالت الصحيفة إن "الهلال يرغب بشدة في ضم ميسي، لكن النادي السعودي أكد عدم وجود أي اتفاق نهائي أو شفهي مع نجم المنتخب الأرجنتيني، رغم أن بعض التقارير اعتبرت الانتقال أمرا محسوما"، مبينة أن نادي "الهلال يريد ميسي ويعمل على إقناعه باللعب للفريق من خلال تقديم عرض مغر له.

وأضافت الصحيفة أن نادي الهلال أعترف بإجرائه اتصالات لمحاولة التعاقد مع ميسي، لكنهم يؤكدون أنه لم يتم التوصل لأي اتفاق لغاية اللحظة.

كذلك أشارت الصحيفة إلى أن أولوية النادي السعودي في الوقت الحالي تتمثل في التعاقد مع ميسي، مضيفة أن "هذا هو الهدف الأكبر لهم وهم لا يخفونه وسيفعلون كل ما في وسعهم ليكونوا قادرين على الحصول على توقيعه".

وتابعت أنه "سيتعين عليهم في الوقت الحالي الانتظار وترك باقي الخيارات على أهبة الاستعداد، ومنها التعاقد مع سيرجيو بوسكيتس".

واختتمت الصحيفة بالإشارة إلى أن "عملية جلب ميسي للعب في السعودية تشرف عليها الدولة نفسها، حيث تراهن بشدة على كرة القدم للانفتاح على العالم ومحاولة الفوز بتنظيم مونديال 2030".

وذكرت وكالة فرانس برس، الثلاثاء الماضي، أن صفقة انتقال ميسي إلى السعودية "تمت بالفعل" مضيفة أن اللاعب البالغ من العمر 35 عاما بصدد الانتهاء من التفاصيل الأخيرة قبل توقيع العقد.

وأثار مستقبل ميسي في باريس سان جيرمان تكهنات كثيرة في الأيام الأخيرة بعد أن أوقفه النادي المنافس في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لسفره للسعودية وغيابه عن حصة مران.

وغاب ميسي عن الفوز على تروا 3-1 في المرحلة الماضية بسبب عقوبة الإيقاف عن التمارين والمباريات لفترة أسبوعين على خلفية سفره للسعودية للقيام بواجباته كسفير سياحة للمملكة.

وعينت السعودية ميسي سفيرا للسياحة، العام الماضي، وزار جدة، في مايو /ايار 2022، ثم عاد، في يناير، لخوض مباراة ودية مع باريس سان جيرمان ضد فريقي النصر والهلال وواجه كريستيانو رونالدو.