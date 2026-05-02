رئيس اللجنة البارالمبية العراقية يستقيل من منصبه

شفق نيوز- بغداد

قدّم رئيس اللجنة البارالمبية الوطنية العراقية عبيد الفرطوسي، يوم السبت، استقالته من منصبه خلال الاجتماع الاعتيادي للهيئة العامة الذي عقد في بغداد، في خطوة تصدرت أعمال الجلسة من دون بيان أسبابها.

وصادقت الهيئة العامة بالإجماع على قبول الاستقالة، إلى جانب استقالة رئيس اتحاد الريشة الطائرة، وفق الأطر القانونية المعتمدة.

وشهد الاجتماع حضور أعضاء المكتب التنفيذي ورؤساء الاتحادات الرياضية.

كما ناقشت الهيئة العامة التقريرين الإداري والمالي لعام 2025، مع التأكيد على اتخاذ إجراءات بحق أي حالات يثبت فيها فساد أو هدر للمال العام، ضمن مساعٍ لتعزيز الشفافية وحماية الموارد المالية.