رئيس اللجنة الاولمبية يقاضي "كبيان" لتشهيره بسمعته على التليفزيون

شفق نيوز/ اكد رئيس اللجنة الاولمبية سرمد عبد الاله، يوم الاربعاء، انه سيرفع دعوى قضائية ضد رئيس اتحاد السباحة خالد كبيان لتشهيره بسمعته في احدى القنوات الفضائيات العراقية.

وقال عبد الاله لوكالة شفق نيوز، إنه "سيقاضي خالد كبيان الذي تعمد الاساءة لسمعته بعد ان قال في احدى تصريحاته ان لديه الدليل بمنح سرمد صكوك مفتوحة لستة من اعضاء الهيئة العامة قبل اجراء انتخابات اللجنة الاولمبية العراقية".

واضاف ان "ذلك يعتبر تشهير وانتقاص لسمعته بشكل علني امام الجمهور الرياضي كونه لم يقم بهذا العمل كون كبيان عجز عن اظهار الدليل" ، مبينا انه "سيلجأ للقضاء لرد اعتباره ومحاسبة كبيان" .

وكان خالد كبيان قد كشف في تصريحات متلفزة في احدى الفضائيات العراقية عن عرض سرمد عبد الاله صكوكا فارغة لعدد من اعضاء الهيئة العامة للتصويت له بالانتخابات.