سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

رئيس اللجنة الاولمبية يقاضي "كبيان" لتشهيره بسمعته على التليفزيون

Category: ريـاضة

Date: 2020-11-25T09:07:15+0000
رئيس اللجنة الاولمبية يقاضي "كبيان" لتشهيره بسمعته على التليفزيون

شفق نيوز/ اكد رئيس اللجنة الاولمبية سرمد عبد الاله، يوم الاربعاء، انه سيرفع دعوى قضائية ضد رئيس اتحاد السباحة خالد كبيان لتشهيره بسمعته في احدى القنوات الفضائيات العراقية.

وقال عبد الاله لوكالة شفق نيوز، إنه "سيقاضي خالد كبيان الذي تعمد الاساءة لسمعته بعد ان قال في احدى تصريحاته ان لديه الدليل بمنح سرمد صكوك مفتوحة لستة من اعضاء الهيئة العامة قبل اجراء انتخابات اللجنة الاولمبية العراقية".

واضاف ان "ذلك يعتبر تشهير وانتقاص لسمعته بشكل علني امام الجمهور الرياضي كونه لم يقم بهذا العمل كون كبيان عجز عن اظهار الدليل" ، مبينا انه "سيلجأ للقضاء لرد اعتباره ومحاسبة كبيان" .

وكان خالد كبيان قد كشف في تصريحات متلفزة في احدى الفضائيات العراقية عن عرض سرمد عبد الاله صكوكا فارغة لعدد من اعضاء الهيئة العامة للتصويت له بالانتخابات.

related

عبد الاله يفتح النار: انتظر تبادلاً سلساً للمنصب وعلى المعترض التوجه لـCAS

Date: 2020-11-19 08:20:37
عبد الاله يفتح النار: انتظر تبادلاً سلساً للمنصب وعلى المعترض التوجه لـCAS

السهلاني يكشف تفاصيل أزمة الأولمبية ويتحدث عن عقوبات دولية قد تطال عبد الإله

Date: 2020-11-24 08:41:24
السهلاني يكشف تفاصيل أزمة الأولمبية ويتحدث عن عقوبات دولية قد تطال عبد الإله

ابعاد عبد الاله عن المكتب التنفيذي وتكليف احمد صبري لادارة الامور المالية

Date: 2020-11-21 10:22:10
ابعاد عبد الاله عن المكتب التنفيذي وتكليف احمد صبري لادارة الامور المالية

عدنان درجال يبت بأزمة الأولمبية ويعلن تأييده لفوز عبد الإله

Date: 2020-11-24 09:15:44
عدنان درجال يبت بأزمة الأولمبية ويعلن تأييده لفوز عبد الإله

عبد الاله يقتحم الاولمبية العراقية وسط استغراب المعنيين.. صور

Date: 2020-11-22 12:32:04
عبد الاله يقتحم الاولمبية العراقية وسط استغراب المعنيين.. صور

مع عدم اعتراف الاولمبية الدولية.. سرمد عبد الاله يرأس اول اجتماع للمكتب التنفيذي

Date: 2020-11-24 11:59:38
مع عدم اعتراف الاولمبية الدولية.. سرمد عبد الاله يرأس اول اجتماع للمكتب التنفيذي

البرلمان العراقي يأسف لقرار الاولمبية الدولية ويدعو لـ"التعاون"

Date: 2020-11-22 18:06:28
البرلمان العراقي يأسف لقرار الاولمبية الدولية ويدعو لـ"التعاون"

خبير قانوني: الاولمبية أخطأت باستقدام قضاة عراقيين للإشراف على انتخاباتها

Date: 2020-11-24 15:45:15
خبير قانوني: الاولمبية أخطأت باستقدام قضاة عراقيين للإشراف على انتخاباتها