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رئيس الفيفا سيحضر "ملحمة كروية" في بغداد

Category: ريـاضة

Date: 2021-04-29T17:39:47+0000
رئيس الفيفا سيحضر "ملحمة كروية" في بغداد

شفق نيوز/ كشف وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، يوم الخميس، أن رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" سيحضر افتتاح ملعب الحبيبية شرقي العاصمة بغداد، واصفاً الافتتاح بأنه سيكون "ملحمة كروية".

وقال درجال في منشور على صفحته في فيسبوك، تابعته وكالة شفق نيوز "سيشهد افتتاحَ ملعب الحبيبية ملحمةً كرويةً بين تشكيل من نجومِ الفرقِ العربية والمنتخب العراقي فضلًا عن فقراتٍ أُخرى مميزةٍ, وبما يليقُ بسمعةِ البلدِ وتاريخهِ".

واضاف "اليومَ الأخير من جولتنا الخليجية شهدَ اجتماعًا مطولًا مع رئيس الاتحاد الدولي لكرةِ القدم جياني إنفانتينو، الذي وعدَ بحضور حفلِ افتتاحِ ملعب المدينة في الحبيبية"، مُعبرًا عن "رغبتهِ التامة برفعِ الحظر الكلي عن الملاعبِ العراقية، لا سيما في ظلِ رفعِ الحظر عن ملاعبِ أربيل والبصرة وكربلاء".

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