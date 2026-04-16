رئيس "الفيفا": المنتخب الإيراني سيشارك في كأس العالم

شفق نيوز- بِرن

أكد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، جياني إنفانتينو، يوم الخميس، أن المنتخب الإيراني سيشارك في بطولة كأس العالم التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وقال إنفانتينو لشبكة "سي إن بي سي" الأميركية على هامش منتدى "استثمر في أميركا"، إن المشاركة في هذا الحدث الكبير أمر مهم لإيران، مضيفاً: "بالتأكيد إيران سوف تشارك".

وتابع: "بالطبع، لا بد من حضور إيران.. هم يمثلون شعبهم. تأهلوا. يريد اللاعبون اللعب".

وشدد رئيس الفيفا، على أنه "ينبغي أن يلعبوا- الرياضة ينبغي أن تكون خارج السياسة. حسناً، نحن لا نعيش على القمر، بل نعيش على كوكب الأرض، ولكن إذا لم يكن هناك أحد آخر يؤمن ببناء الجسور والحفاظ عليها سليمة ومتماسكة، ونحن نفعل ذلك".

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب، قال إنه يعتبر مشاركة إيران في البطولة "غير مناسبة من أجل حياتهم وسلامتهم".

وتقدمت إيران بطلب لنقل مبارياتها في دور المجموعات من الولايات المتحدة إلى المكسيك ولكن الاتحاد الدولي رفض الطلب، وفقاً لما قالته رئيسة المكسيك، كلوديا شينباوم.

ومن المقرر أن يلتقي المنتخب الإيراني مع نيوزيلندا وبلجيكا في لوس أنجلوس، ثم منتخب مصر في سياتل، في دور المجموعات بالبطولة التي تقام في الفترة من 11 حزيران/ يونيو إلى 19 تموز/ يوليو المقبلين.

ويتردد أن القرار النهائي بشأن مشاركة إيران سيتخذه المجلس الأعلى للأمن القومي في البلاد، برئاسة الرئيس مسعود بزشكيان وتحت إشراف المرشد الأعلى مجتبى خامنئي.