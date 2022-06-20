رئيس الشرطة السابق لاتحاد الكرة العراقي: لا تبخسوا الحقوق ودونوا كلامي كدستور

شفق نيوز/ أكد الخبير الكروي والرئيس السابق لنادي الشرطة الرياضي، عبد القادر زينل، يوم الاثنين، ان الفريق الكروي للنادي فاز بلقب الدوري 13 مرة وليس ست مرات كما هو موثق لدى الاتحاد العراقي لكرة القدم.

وقال زينل المقيم في دولة قطر باتصال هاتفي مع وكالة شفق نيوز، إنه "لا يجوز طمس التاريخ، ولا ينبغي ان تشطب نتائج القاب نادي الشرطة"، موضحاً أن "عدد مرات حصول فريق الشرطة على اللقب كانت 13 مرة، وليس ست مرات كما هو مثبت بشكل خاطئ بسجلات الاتحاد وادعو الى تصحيحه".

واضاف ان "فريق اليات الشرطة وهي التسمية القديمة لنادي الشرطة، وهو جزء من مديرية العاب الشرطة، كان ينافس في الدوري العام وفاز بلقب الدوري".

وبين زينل "حينما كنا كآليات الشرطة نلعب بالدوري العام حققنا اللقب سبع مرات باسم اليات الشرطة، لكن تم تغيير التسمية من نادي آليات الشرطة الى نادي الشرطة بعد ان قررت اللجنة الاولمبية انذاك وتحديداً في منتصف سبعينيات القرن الماضي عزل الاندية عن المؤسسات لكن بقى نادي الشرطة جزءاً من مديرية العاب الشرطة".

ودعا زينل الاتحاد العراقي لكرة القدم، الى "عدم بخس حق النادي ويجب ان يُعتمد كلامي كدستور كوني الرياضي الذي خدم الرياضة العراقية، واعتبر مرجعاً لهذا النادي الكبير اذ انني الوحيد من مثّل النادي لاعباً ومدرباً ومديراً للشرطة ورئيساً للنادي وانا الذي قمت ببناء ملعب الشرطة بجهودي الشخصية وبمساعدة اللاعبين والمراتب والضباط ليمتلك الشرطة اول ملعب خاصاً به".