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رئيس التطبيعية يتلقى دعوة لحضور نهائيي كأس قطر وأبطال آسيا

Category: ريـاضة

Date: 2020-12-18T14:46:24+0000
رئيس التطبيعية يتلقى دعوة لحضور نهائيي كأس قطر وأبطال آسيا

شفق نيوز/ أعلن رئيس الهيأة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم، اياد بنيان، عن تلقيه دعوة رسمية من قبل الاتحاد القطري للعبة لحضور نهائي كأس أمير قطر اليوم الجمعة بين فريقي السد والعربي في المباراة التي ستقام على استاد الريان المونديالي.

وقال بينان لوكاةل شفق نيوز، إنه "تلقى دعوة أيضا رسمية من الجانبين القطري والآسيوي لحضور نهائي أبطال آسيا، يوم غد السبت، بين فريقي برسبوليس الإيراني وأولسان هوينداي الكوري الجنوبي في المباراة التي ستقام على استاد الجنوب المونديالي في الدوحة".

ومن المقرر حضور رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم الـ FIFA ، السويسري جياني إنفانتينو، ورئيس الاتحاد الأوروبي الـ UEFA ، ألكسندر تشيفرين، ورئيس الاتحاد الآسيوي، الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، ورئيس المجلس الأولمبي الآسيوي، الشيخ أحمد الفهد.

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