رئيس البرازيل معترضاً على تعيين انشيلوتي: لماذا لم يحل مشكلة عدم تأهل إيطاليا المونديال الماضي

شفق نيوز/ اعترض رئيس البرازيل، لولا دا سيلفا، على خطوة تعيين كارلو أنشيلوتي، المدير الفني الحالي لريال مدريد، مدربا لمنتخب السامبا اعتباراً من كوبا أمريكا 2024، معتبراً ان الاجدى بالمدرب الإيطالي حل مشكلة عدم تأهل منتخب بلاده لكأس العالم الماضية.

وصرح لولا عبر قناة "SBT" البرازيلية: "أحب أنشيلوتي، لكنه لم يدرب المنتخب الإيطالي.. لو كان يود حل مشكلة المنتخب البرازيلي، فلماذا لم يحل مشكلة المنتخب الإيطالي الذي لم يتأهل حتى إلى كأس العالم الماضية؟".

وأضاف: "من السهل جدا قيادة فريق في أوروبا مكون من 11 لاعبا دوليا بمنتخبات مختلفة، الأمر الصعب هو المجيء إلى هنا وقيادة كورينثيانز".

وأردف الرئيس البرازيلي: "أود أن أرى ما إذا كان كارلو أنشيلوتي سيحقق أداء جيدا مع كورينثيانز، الذي يكافح للهروب من الهبوط".

في المقابل، أبدى لولا دا سيلفا إعجابه بالمدرب فرناندو دينيز، المدير الفني لفريق فلومينيسي، الذي سيقود منتخب البرازيل بشكل مؤقت.

وأشار: "دينيز يتسم بالشخصية والإبداع والقيادة في غرفة خلع الملابس، المشكلة ليست (فرناندو) بل أننا حاليا لا نملك مواهب مميزة مثل التي كانت لدينا في أجيال أخرى".

وسيبدأ دينيز (49 عاما) مشواره مع منتخب البرازيل في مباراتي بوليفيا وبيرو في أيلول/سبتمبر المقبل، بانطلاقة مشوار التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.