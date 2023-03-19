رئيس الاتحاد الآسيوي يشيد بـ"المكانة المتميزة" التي تحتلها كرة القدم العراقية

شفق نيوز/ قدم رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي "سلمان بن إبراهيم بن حمد آل خليفة"، يوم الاحد، خالص التهاني والتبريكات إلى رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال لمناسبة فوز منتخب العراق بالمركز الثاني في بطولة كأس آسيا للشباب (تحت 20 عاماً) في أوزبكستان، ونجاحه في التأهل إلى نهائيات كأس العالم للشباب التي ستقام في أندونيسيا العام الحالي.

ونقل بيان صدر عن الاتحاد العراقي ورد الى وكالة شفق نيوز، عن آل خليفة تأكيده، أن هذا الإنجاز الكبير يعبر عن المكانة المتميزة التي تحتلها كرة القدم العراقية على ساحة كرة القدم الآسيوية، كما أنه يتوج جهود إتحادكم الموقر في رعاية المواهب الشابة، ويجسد عطاء وإخلاص لاعبي المنتخب وأفراد الأجهزة الفنية والإدارية على امتداد منافسات كأس آسيا للشباب.

وقدم رئيس الاتحاد الآسيوي في ختام رسالته، التهنئة إلى أسرة الإتحاد العراقي وأعضاء الاتحاد بالتوفيق والنجاح في خدمة مسيرة الكرة العراقية على مختلف الأصعدة.