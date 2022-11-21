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رئيس الاتحاد الكوستاريكي لكرة القدم يتعهد بإعادة أموال العراق

Category: ريـاضة

Date: 2022-11-21T12:45:45+0000
رئيس الاتحاد الكوستاريكي لكرة القدم يتعهد بإعادة أموال العراق

شفق نيوز/ تعهد رئيسُ الاتحاد الكوستاريكيّ لكرة القدم، رودولفو فيلالوبوس، يوم الاثنين، بإعادة الأمور التي تسلمها من نظيره العراقي لإقامة مباراة ودية بين منتخبيّ البلدين.

وذكر الاتحاد العرقي لكرة القَدم، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن فيلالوبوس زار نظيره العراقي عدنان درجال في مقرّ إقامته في قطر بحُضورِ رئيسِ الاتحادِ الكويتيّ، وأكدَ حِرصه الكبير على إدامةِ العلاقات الطيبةِ مع الاتحادِ العراقيّ.

ووعد وفيلالوبوس بإعادةِ جميع المبالغ الماليّةِ التي تسلمها الاتحادُ الكوستاريكيّ نتيجة إلغاءِ المُباراةِ الدوليّةِ الوديّةِ أمام المنتخب العراقي التي كانَ من المُفترض إقامتها في مَلعبِ المدينة الرياضيّةِ في البصرة.

وأعلن الاتحادُ العراقيّ لكُرةِ القدم، يوم الجمعة (18 تشرين الثاني الجاري) تقديم شَكوَى لدى الاتحادين الدوليّ والكونكاكاف على الاتحادِ الكوستاريكيّ لعدمِ تَنفيذِ بُنودِ العقدِ المُبرم بين الطرفين الخاصّ بإقامةِ مبارةٍ بين المنتخبين في مدينةِ البصرة.

وطالبَ الاتحادُ العراقيّ في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، بـ"الشرطِ الجزائيّ الذي تضمنهُ العقدُ لإخلال الجانبِ الكوستاريكيّ في بُنوده، ورفضه لجميعِ المُحاولاتِ لإقامةِ المُباراةِ على الرَّغم من التَسهيلاتِ الكبيرةِ التي قدّمت للمنتخبِ الكوستاريكيّ".

وتابع البيان، "سيحركُ الاتحادُ العراقيّ شَكوى في محكمةِ كاس في حال عدمِ استجابةِ الاتحادِ الكوستاريكيّ للشرطِ الجزائيّ في العقد".

والخميس الماضي وصلت المفاوضات التي أجراها وفد عراقي في الكويت مع وفد المنتخب الكوستاريكي إلى طريق مسدود، لتلغى المباراة الودية المقررة وبشكل رسمي.

وأجرى وفد مكون من محافظ البصرة اسعد العيداني ورئيس اتحاد الكرة العراقي عدنان درجال، محادثات في الكويت مع وفد المنتخب الكوستاريكي لغرض اقامة مباراته الودية في البصرة.

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