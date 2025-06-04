رئيس الاتحاد الكوري الجنوبي يصل البصرة وسط استقبال رسمي

شفق نيوز/ وصل رئيس الاتحاد الكوري الجنوبي لكرة القدم، يوم الأربعاء، إلى محافظة البصرة، في زيارة رسمية لحضور مواجهة منتخب بلاده أمام نظيره العراقي، المقررة يوم غد الخميس، ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وقال رئيس الاتحاد الفرعي لكرة القدم في البصرة، بدر ناصر، لوكالة شفق نيوز، إن "رئيس الاتحاد الكوري الجنوبي حظي باستقبال رسمي فور وصوله إلى مطار البصرة الدولي من قبل النائب الأول لرئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم، علي جبار، والأمين العام محمد فرحان".

وأضاف أن "الضيف الكوري نُقل إلى مقر إقامته في فندق كراند ملينيوم بالبصرة، حيث يقيم الوفد الكوري بالكامل"، مشيراً إلى أن "رئيس الاتحاد الكوري سيحضر مساء اليوم الحصة التدريبية الأخيرة لمنتخب بلاده على ملاعب المدينة الرياضية".

وأشار ناصر، إلى أن "رئيس الاتحاد الكوري سيكون أيضاً من بين الحضور الرسمي لمباراة الغد التي ستجمع منتخب العراق بنظيره الكوري الجنوبي على أرضية ملعب البصرة الدولي، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدور الثالث للتصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2026".