رئيس الاتحاد العراقي للهوكي يفوز بعضوية المكتب التنفيذي للاتحاد العربي

شفق نيوز- بغداد

فاز رئيس الاتحاد العراقي للهوكي، خليل ياسين، بعضوية المكتب التنفيذي للاتحاد العربي للهوكي، في الانتخابات التي جرت اليوم السبت في العاصمة العُمانية مسقط، على هامش اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد.

وقال ياسين في تصريح تابعته شفق نيوز، إن الانتخابات أُجريت بإشراف ومراقبة رئيس الاتحاد الدولي للهوكي، الطيب إكرام، مؤكداً أن نتائجها أسفرت عن فوز مروان الجمعة من سلطنة عُمان بمنصب رئيس الاتحاد العربي للهوكي.

وأضاف ياسين أن فوزه بعضوية المكتب التنفيذي يمثل إنجازاً جديداً للرياضة العراقية، ويعزز حضور العراق في المحافل الرياضية العربية، مؤكداً أن المرحلة المقبلة ستشهد العمل على دعم وتطوير لعبة الهوكي، وتعزيز التعاون مع الاتحادات العربية بما يسهم في الارتقاء بمستوى اللعبة وخدمة الرياضة العراقية والعربية.