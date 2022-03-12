رئيس الاتحاد العراقي للملاكمة يفوز بعضوية الآسيوي للعبة

شفق نيوز / أعلن الاتحاد العراقي للملاكمة، يوم السبت، فوز رئيس الاتحاد العراقي للملاكمة علي تكليف شهيد، بعضوية المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي للدورة الانتخابية 2022 - 2026.

وبارك علي تكليف، خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، للعراق هذا الإنجاز، الذي يضاف إلى "قائمة انجازات الرياضة العراقية"، بحسب قوله.

وأضاف أن "الانتخابات جرت على هامش بطولة آسيا المقامة في الأردن، الذي يشارك فيه المنتخب الوطني للناشئين والشباب، وبواقع 18 ملاكم يمثلون الملاكمة العراقية لفئات الناشئين والشباب والنساء.

وأشار إلى "اختيار فراس موسى عمران، نائب رئيس الاتحاد العراقي للملاكمة عضوا في اللجنة المركزية لانتخابات الهيئة التنفيذية للاتحاد الآسيوي، والتي تجري حالياً في العاصمة الأردنية عمان".

يذكر أن الوفد العراقي برئاسة رعد خربيط، يضم 26 شخصاً ما بين عضو مرافق ولاعب، إضافة إلى البطل الدولي الكبير إسماعيل خليل إدارياً، والطاقم الإعلامي برئاسة الإعلامي طيف الفرطوسي، الناطق بسم الاتحاد في بالعاصمة الأردنية.