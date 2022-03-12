سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

رئيس الاتحاد العراقي للملاكمة يفوز بعضوية الآسيوي للعبة

Category: ريـاضة

Date: 2022-03-12T11:18:03+0000
رئيس الاتحاد العراقي للملاكمة يفوز بعضوية الآسيوي للعبة

شفق نيوز / أعلن الاتحاد العراقي للملاكمة، يوم السبت، فوز رئيس الاتحاد العراقي للملاكمة علي تكليف شهيد، بعضوية المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي للدورة الانتخابية 2022 - 2026.

وبارك علي تكليف، خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، للعراق هذا الإنجاز، الذي يضاف إلى "قائمة انجازات الرياضة العراقية"، بحسب قوله.

وأضاف أن "الانتخابات جرت على هامش بطولة آسيا المقامة في الأردن، الذي يشارك فيه المنتخب الوطني للناشئين والشباب، وبواقع 18 ملاكم يمثلون الملاكمة العراقية لفئات الناشئين والشباب والنساء.

وأشار إلى "اختيار فراس موسى عمران، نائب رئيس الاتحاد العراقي للملاكمة عضوا في اللجنة المركزية لانتخابات الهيئة التنفيذية للاتحاد الآسيوي، والتي تجري حالياً في العاصمة الأردنية عمان".

يذكر أن الوفد العراقي برئاسة رعد خربيط، يضم 26 شخصاً ما بين عضو مرافق ولاعب، إضافة إلى البطل الدولي الكبير إسماعيل خليل إدارياً، والطاقم الإعلامي برئاسة الإعلامي طيف الفرطوسي، الناطق بسم الاتحاد في بالعاصمة الأردنية.

related

"عباس وحيد" عضواً في الاتحاد الآسيوي لكرة الطاولة

Date: 2021-10-03 12:33:20
"عباس وحيد" عضواً في الاتحاد الآسيوي لكرة الطاولة

الملاكمة الدولي يبلغ العراق الغاء منافسات بطولة التاهيل لطوكيو

Date: 2021-02-20 09:57:58
الملاكمة الدولي يبلغ العراق الغاء منافسات بطولة التاهيل لطوكيو

تحديد موعد إجراء قرعة تصفيات كأس آسيا للصالات

Date: 2019-07-09 19:10:40
تحديد موعد إجراء قرعة تصفيات كأس آسيا للصالات

العراق يفوز بعضوية المكتب التنفيذي الآسيوي بالمبارزة

Date: 2021-10-09 12:54:55
العراق يفوز بعضوية المكتب التنفيذي الآسيوي بالمبارزة

وفاة مدرب المنتخب العراقي للملاكمة متأثراً بمضاعفات كورونا

Date: 2021-06-23 12:50:37
وفاة مدرب المنتخب العراقي للملاكمة متأثراً بمضاعفات كورونا

ارجاء دوري الصالات الممتاز إلى إشعار آخر

Date: 2019-11-20 20:52:20
ارجاء دوري الصالات الممتاز إلى إشعار آخر

الآسيوي يكلف حكمين عراقيين للإشراف على تصفيات آسيا للمنتخبات الأولمبية

Date: 2021-10-23 18:05:37
الآسيوي يكلف حكمين عراقيين للإشراف على تصفيات آسيا للمنتخبات الأولمبية

بمشاركة العراق.. عمومية الاتحاد الآسيوي تلتئم للمرة الاولى عبر اتصال مرئي

Date: 2020-12-09 14:12:18
بمشاركة العراق.. عمومية الاتحاد الآسيوي تلتئم للمرة الاولى عبر اتصال مرئي