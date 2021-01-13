رئيس الاتحاد العراقي لكرة اليد يستقيل من منصبه

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد العراقي لكرة اليد، يوم الأربعاء، استقالة رئيس الاتحاد سلام عواد من منصبه.

وقال حسام عبد الرضا المنسق الاعلامي للاتحاد لوكالة شفق نيوز ان رئيس الاتحاد قرر الاستقالة من منصبه لأسباب خاصة.

وأضاف أن الاتحاد أنهى اجتماعه قبل قليل والذي عقد في مقر اللجنة الاولمبية لاختيار رئيس جديد بديل للرئيس المستقيل.

واشار الى انه تم انتخاب محمد الاعرجي رئيساً جديدا للاتحاد بعد ان تم التصويت له بالاجماع من قبل الهيئة الادارية للاتحاد.

وتأتي الاستقالة بعد أن فاز سلام عواد بمنصب النائب الثاني للجنة الاولمبية العراقية في الانتخابات الأخيرة التي ألغيت نتائجها.