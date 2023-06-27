رئيس الاتحاد العراقي لكرة اليد: منتخبنا سيعسكر في مصر استعدادا للدورة العربية

شفق نيوز/ أكد رئيس الاتحاد العراقي لكرة اليد احمد رياض ان المنتخب العراقي كثف استعداداته في بغداد حاليا وسيدخل معسكراً تدريبياً في مصر قبل الدخول بمنافسات الدورة العربية المقبلة في الجزائر.

وقال رياض لوكالة شفق نيوز؛ ان "الاتحاد بصدد استحصال موافقة الحكومة المصرية اصدار تاشيرة الدخول الى مصر للاعبي منتخبنا للدخول بمعسكر تدريبي هناك يبدأ في الـ30 من الشهر الحالي يغادر بعده إلى الجزائر".

واشار الى ان "مدرب منتخبنا الوطني، المصري شريف المؤمن توصل للقائمة النهائية للاعبي المنتخب العراقي الذين سيمثلون يد العراق في المحفل العربي المقبل".

وأكد رياض ان "المنتخب العراقي مستعد لمواجهة المنتخبات العربية المشاركة في الدورة وان الاتحاد العراقي على ثقة عالية بامكانيات لاعبيه سيما وانهم يعتبرون النخبة التي تم اختيارها على المستوى المحلي".

واوضح ان "منتخبنا الوطني كثف من تدريباته اليومية بواقع وحدتين تدريبيتين صباحية و مسائية تحضيراً للمشاركة في الدورة العربية التي ستنطلق بالخامس من شهر تموز المقبل في العاصمة الجزائر".

يذكر ان المنتخب الوطني العراقي لكرة اليد، أخفق في التأهل لكأس العالم العام الماضي حيث خاض مباريات الدور التمهيدي في المجموعة الثالثة مع منتخبات قطر والإمارات وعمان وتمكن من العبور لدور الثمانية بعد أن تمكن من إقصاء المنتخب الكويتي في مباراة عصيبة لكنه أخفق في الخطوة الاخيرة مع الكوري الجنوبي بخسارته بفارق هدفين 26-24 هدف.