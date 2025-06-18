رئيس الاتحاد الخليجي للإعلام الرياضي لشفق نيوز: علينا مواجهة التحديات بمهنية

شفق نيوز/ شدد رئيس الاتحاد الخليجي للإعلام الرياضي، سالم بن سليم الحبسي، يوم الأربعاء، على أهمية الدور الذي تضطلع به المؤسسات الإعلامية في ظل الظروف الإقليمية الراهنة، مؤكداً أن الإعلام بات اليوم في موقع لا يقل أهمية عن المهام الأمنية أو العسكرية.

وقال الحبسي، في تصريح خاص لوكالة شفق نيوز، إن "المنطقة تمر بمرحلة تاريخية مفصلية، وظروف استثنائية تتطلب من الإعلام العربي والإسلامي أداءً عاليًا من الاحتراف والمهنية".

وأضاف أن "على العاملين في هذا المجال التعامل مع هذه المرحلة الحساسة بمسؤولية ووعي، حفاظاً على شعوبنا ودولنا، ومنعاً لإعطاء الفرصة للمتربصين لاستغلال الأوضاع لصالحهم".

وأشار إلى أن "النضج الإعلامي الذي وصلت إليه المؤسسات الإعلامية الخليجية والعربية والإسلامية يجعلنا نعوّل عليها كثيراً في هذه المرحلة الدقيقة"، داعياً إلى أن يكون الإعلام شريكاً أساسياً في حفظ السلم الأهلي، وتعزيز الاستقرار العربي والإسلامي.

وأضاف الحبسي أن "ما يجري حالياً من أحداث في المنطقة تكتنفه معلومات متضاربة، بين ما هو حقيقي وما هو مضلل، وهذا يتطلب من الإعلام أن يكون ضميراً للأمة، ينقل الحقيقة بلا تزييف، ويكتب الكلمة الصادقة التي تحفظ كرامة شعوبنا، وتدافع عن مقدراتنا وإرثنا وتاريخنا".

وختم بالقول: "نأمل أن تضع هذه الأحداث أوزارها، وأن تنعم منطقتنا والعالم أجمع بالأمن والاستقرار، وأن تواصل دولنا وشعوبنا مسيرة النمو والتقدم والازدهار".