"لا تلتفتوا للسلبيات".. آل ثاني يشيد ببطولة خليجي 25 ويؤكد على دور الجماهير العراقية

شفق نيوز/ أشاد رئيس اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني، يوم الأحد، بتنظيم بطولة خليجي 25 في البصرة وحفل الافتتاح "المبهر"، مشيرا الى ما تضمنه من فقرات "تاريخية وفنية رائعة".

وقال في بيان صحفي صدر عنه اليوم، واطلعت عليه وكالة شفق نيوز، "نشيد يضاً بالجوانب التنظيمية التي قامت بها اللجنة المنظمة للبطولة والاتحاد العراقي لكرة القدم في التحضير والإعداد لهذه البطولة من كافة الجوانب".

واكد "نحن على دراية بأن كافة البطولات في العالم توجد فيها سلبيات وإيجابيات، ولكن دائماً ما يتم تعزيز الإيجابيات ووضع الحلول للسلبيات من أجل عدم تكرارها، ونحن نتمنى من الجميع عدم الالتفات إلى السلبيات، مع محاولة تفاديها لدعم الاتحاد العراقي لكرة القدم".

وعن المستوى الفني للفرق التي خاضت المباراة الأولى لها، رأى آل ثاني، أن "البداية الفنية كانت متوسطة المستوى ولم تصل إلى المستوى المطلوب، وهذا أمر طبيعي مع بداية كل بطولة، ونتمنى في الجولات القادمة أن يكون المستوى الفني أعلى من قبل كافة المنتخبات الخليجية".

وأشاد رئيس اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم أيضاً، "بالجماهير العراقية والتي نعتبرها الداعم الرئيسي للبطولة والتي حرصت على حضور كافة المباريات سواءً التي أقيمت في استاد البصرة أو ملعب الميناء"، مؤكدا أن "هذا دليل على عشق الجماهير العراقية للعبة كرة القدم".

وأكد آل ثاني، أن "هناك مؤتمراً عاماً سيعقد بتاريخ 13 يناير 2023 للتشاور مع رؤساء الاتحادات الخليجية الثمانية في السبل التي تؤدي إلى تطوير عمل الاتحاد الخليجي والكرة الخليجية بشكل عام".