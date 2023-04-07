رئيس اتحاد كرة اليد العراقي يوقع في تركيا اتفاقاً شاملاً لتطوير اللعبة: انتظروا المرحلة المقبلة

شفق نيوز / أعلن رئيس الاتحاد العراقي لكرة اليد احمد رياض، اليوم الجمعة، عن ابرام اتفاق تعاون مشترك بين العراق وتركيا لدعم اللعبة بين البلدين.

وقال رياض لوكالة شفق نيوز إن "الاتفاق يقضي باستضافة الفرق العراقية في معسكرات تدريبية واجراء لقاءات ودية بين منتخبي البلدين وتبادل الخبرات من المدربين الحكام واقامة دورات تدريبية وتحكيمية".

وأضاف رياض أن "الهدف هو تطوير اللعبة بالعراق وايصالها الى مستويات متقدمة، و لاسيما أن تركيا تعد من البلدان المتطورة بلعبة كرة اليد والرياضة بشكل عام".

واشار رئيس الاتحاد العراقي الى انه "التقى على هامش البروتوكول بمدير التطوير والفئات العمرية التركي في انقرة وتم الاتفاق معه على وضع برنامج مشترك العام الحالي بغية تطوير المواهب العراقية وفق خطة موحدة يُتفق عليها بين الاتحادين العراقي والتركي لتكون مواهبنا جاهزة لتمثيل المنتخبات الوطنية والأندية بعد سقف زمني معين".

واوضح رياض أن "المرحلة المقبلة ستشهد نهضة واسعة للعبة و تغييرا ايجابيا نحو الأفضل في مستويات منتخباتنا الوطنية ، ولاسيما أنها مقبلة على مشاركات مهمة في محافل دولية مختلفة".

وكان منتخب العراق لكرة اليد فرط في فرصة بلوغ مونديال اليد "بولندا - السويد" 2023 ، بعد الخسارة أمام كوريا الجنوبية في أمم آسيا بنتيجة 26-24، وذلك في مباراة تحديد المركزين الخامس والسادس ببطولة آسيا، والتي أُقيمت في السعودية مطلع العام الحالي .