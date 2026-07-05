رئيس اتحاد رياضي يطالب بـ"حفظ كرامته" بعد لقاء مع مسؤول بصري

شفق نيوز- البصرة

تقدم رئيس اتحاد المواي تاي فرع البصرة، حيدر المالكي، يوم الأحد، بشكوى لرئيس الوزراء، ضد نائب محافظ البصرة، على خلفية "إهانة" تعرض لها خلال لقاء جمعه به.

وقال المالكي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز: إلى دولة رئيس مجلس الوزراء، أتقدم بهذه الشكوى بعد أن تعرضت للإهانة وسوء التعامل أثناء مراجعتي السيد نائب محافظ البصرة، وذلك بعد انتظار دام (15) يومًا للحصول على موعد للمقابلة، وللأسف، لم أجد الأسلوب الذي يليق بممثل مؤسسة رياضية أو بأي مواطن يراجع دائرة حكومية، مما سبب لي إحراجًا وإهانة أمام نفسي وأمام من أمثلهم.

وأضاف "أنا رئيس اتحاد المواي تاي فرع البصرة، وعندما أُعامل بهذه الطريقة، فكيف ستكون مكانتي وهيبتي أمام لاعبيني وجمهوري الذين أمثلهم؟، إنني لا أطلب سوى حفظ كرامتي وكرامة كل مواطن، وأن يكون التعامل في مؤسسات الدولة قائمًا على الاحترام المتبادل وحسن استقبال المراجعين".