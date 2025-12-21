رئيس اتحاد رفع أثقال العراق يفوز بعضوية الاتحاد العربي

شفق نيوز- الدوحة

فاز رئيس الاتحاد العراقي لرفع الأثقال محمد كاظم مزعل، بعضوية الاتحاد العربي للدورة الجديدة التي تمتد من 2025 إلى 2029.

وجدد الاتحاد العربي لرفع الأثقال ثقته بالقطري محمد بن يوسف المانع، بانتخابه رئيساً للاتحاد لدورة جديدة تمتد من 2025 ولغاية 2029، وذلك خلال اجتماع المكتب التنفيذي الذي عقد اليوم الأحد على هامش البطولات المجمعة لرفع الأثقال، التي تستضيفها الدوحة ممثلة بكأس قطر، والبطولة العربية، وبطولة غرب آسيا، وسط مشاركة عربية وآسيوية واسعة وحضور رفيع المستوى من قيادات اللعبة.

كما اعتمد التشكيل الجديد لنواب الرئيس، وهم طلال الجسار (الكويت) وعبد الله الجرمل (اليمن) نائبين للرئيس عن الجزء الآسيوي، إلى جانب محمد عبد المقصود (مصر) وسعيدي كمال (الجزائر) نائبين للرئيس عن الجزء الأفريقي.

وضم المكتب التنفيذي المنتخب بالتزكية كلاً من محمد كاظم مزعل (العراق)، وباسل الإبراهيم (سوريا)، وإسحاق إبراهيم إسحاق (البحرين)، وعبد الإله لعراش (المغرب)، وعبد الرحمن الجطلاوي (ليبيا)، والدكتور خالد الوداية (فلسطين)، بما يعكس تنوعاً جغرافياً وخبرة فنية وإدارية واسعة.

وشهد اجتماع المكتب التنفيذي حضور ممثلي 19 دولة من أعضاء المكتب التنفيذي، إلى جانب عدد كبير من مسؤولي الاتحادات العربية ورؤساء الوفود المشاركة في البطولات المجمعة، يتقدمهم العراقي محمد حسن جلود الشمري رئيس الاتحاد الدولي لرفع الأثقال.