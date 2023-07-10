رئيس اتحاد المصارعة يكشف لـ"شفق نيوز" حظوظ لاعبي العراق في الدورة العربية

شفق نيوز/ كشف رئيس الاتحاد العراقي للمصارعة شعلان عبد الكاظم، اليوم الاثنين، عن فرص وحظوظ مصارعي العراق لفعاليات (الحرة والرومانية) في الدورة العربية الجارية أحداثها بالجزائر.

وقال رئيس الاتحاد العراقي للمصارعة شعلان عبد الكاظم في حديث لوكالة شفق نيوز إن "في وزن 57 كغم مصارعة حرة سيخوض المصارع العراقي خطاب عمر سيخوض المباراة النهائية ضد المصارع الجزائري صلاح الدين كاتب".

وأضاف عبد الكاظم أن "المصارع العراقي علي عباس مكسر حصد الميدالية الذهبية وزن 60 كغم مصارعة رومانية، وفي وزن 125 كغم مصارعة حرة يواجه المصارع العراقي احمد صلاح المباراة النهائية ضد المصارع السوري عمر صارم".

وتابع أن "في وزن 65 كغم مصارعة حرة المصارع العراقي محمد الجواد مرشح ساخن للحصول على الميدالية الذهبية بعد فوزه على مصارعي الجزائر وسوريا، وفي وزن 67 كغم مصارعة رومانية حصل المصارع محمد عباس الساعدي على الميدالية الفضية".

وتابع رئيس الاتحاد العراقي أن "في وزن 74 كغم مصارعة حرة فإن المصارع العراقي قتيبة مصطفى فقد فرصة الحصول على الذهب، فيما يتنافس على الميدالية الفضية مع مصارعي تونس والأردن، كما أن في وزن 77 كغم مصارعة رومانية فإن المصارع العراقي علي محمد كاظم تفوق على مصارعي الأردن والسعودية لكنه فقد فرصة الحصول على الميدالية الذهبية بعد خسارته امام مصارع تونس".

وبيّن عبد الكاظم أن "في وزن 87 كغم مصارعة رومانية، فإن المصارع العراقي عباس شعلان كاظم لديه فرصة للحصول على الميدالية الذهبية بلقائه مع المصارع الجزائري رغم صعوبة المهمة كون منافسه من الأبطال العالميين".