رئيس اتحاد المصارعة الإيراني يصل بغداد لبحث اقامة معسكرات تدريبية طويلة الأمد

شفق نيوز/ وصل رئيس الاتحاد الإيراني للمصارعة، علي رضا دبير، يوم الأحد، الى العاصمة بغداد لتوقيع اتفاق مشترك لإقامة معسكرات تدريبية بين البلدين.

وقال رئيس الاتحاد العراقي المركزي للمصارعة، شعلان عبد الكاظم، لوكالة شفق نيوز، الذي كان باستقبال رئيس الاتحاد الإيراني للمصارعة علي رضا دبير، ان "الهدف من الزيارة هو الاتفاق على بروتوكول مشترك يخدم الطرفين".

وأضاف "لقد ابدى الجانب الإيراني دعمه وتعاونه المطلقين من أجل تطوير منتخباتنا وانديتنا العراقية، لاسيما أن ايران تعد من دول العالم المتقدمة بالمصارعة ولها انجازات أولمبية وعالمية في مشاركات عديدة".

وبين أن "الاتفاق شمل الاستفادة من الخبرات التدريبية الايرانية واقامة معسكرات تدريبية طويلة الامد للفئات العمرية كافة، واجراء لقاءات مع المنتخبات والفرق الايرانية بغية الاستفادة من المدربين والمصارعين الإيرانيين".

وأوضح عبد الكاظم ان "الاتحاد العراقي اعد منهاجاً شاملاً لرئيس اتحاد المصارعة الإيراني للتجوال في المنشآت الرياضية للمصارعة وتدريبات الفرق العراقية".

يذكر ان المنتخب العراقي للمصارعة أقام معسكراً مشتركاً مع المنتخب الايراني في بغداد وشهد نزالات بين لاعبي المنتخبين.