في مدريد .. درجال يناقش مع كاساس استعدادات المنتخب الوطني لكأس آسيا والعالم

شفق نيوز/ ناقش رئيسُ الاتحاد العراقيّ لكُرةِ القدم "عدنان درجال"، في العاصمةِ الإسبانيّة مدريد مع مدربِ المنتخب الوطنيّ "خيسوس كاساس" الاستعداداتَ المُقبلة للمنتخبِ الوطنيّ لنهائياتِ كأس آسيا 2024 وتصفيات كأس العالم 2026.

وقال درجال في بيان اليوم، "تنتظرُ المنتخبُ الوطنيّ لكرةِ القدم مواجهاتٍ تتطلبُ من الجميع الاستعدادَ لها بصُورةٍ جديةٍ ومناسبةٍ لتحقيقِ طموحاتِ جمهورنا الكريم".

وأضاف: وافقنا على المنهاجِ الذي قدّمه المدربُ كاساس للفترةِ المُقبلة، وتهيئة الأجواءِ المُلائمة لتحقيق الأهدافِ المنشودة، واستمعنا إلى شرحٍ عن الفوائد المُكتسبةِ من المعسكرِ التدريبيّ للمُنتخبِ في إسبانيا ومواجهة كولومبيا، وكذلك المشاركة في بطولتي تايلند والأردن الدوليتين.

وأوضح درجال: أن المدربَ كاساس سيقومُ بجولةٍ أوروبيّة لمُتابعةِ الدوريات التي يلعب فيها لاعبونا من أجل الإطلاع عن كثبٍ على مُستوياتهم.