رئيس اتحاد الطائرة العراقي يعلن موعد انطلاق مباريات الدور الـ8 للدوري الممتاز

شفق نيوز/ أكد رئيس الاتحاد العراقي للكرة الطائرة، يوم الأربعاء بأن منافسات الدور الـ8 لدوري الطائرة الممتاز ستنطلق في الرابع والعشرين من الشهر الجاري في قاعة الزبير بالبصرة.

وقال رئيس الاتحاد حبيب علي اللاوندي لوكالة شفق نيوز، إن "قاعة نادي غاز الجنوب ستحتضن منافسات أربعة أدوار من المرحلة الأولى وتستكمل الأدوار في مكان آخر يحدد لاحقا".

وبين أن "يوم غدٍ الخميس تنطلق منافسات الفرق الـ(7) التي لم تتأهل، والتي ستقام في قاعة سولاف في كركوك بمعدل ثلاث مواجهات كل يوم تقام الاولى في الواحدة ظهراً بينما تقام المباراة الثانية عند الساعة الثالثة عصرا وتقام الثالثة في الخامسة مساءً".

وأضاف اللاوندي، أن "القرعة عن تحديد المباريات إذ تقام يوم غد اول ثلاث مواجهات تجمع الأولى نادي حديثة مع الصناعة، ثم الداغرة والنعمانية ، تليها مباراة المقدادية و(ابو ريشة)".

ولفت إلى أن "المباريات تتواصل في يوم الجمعة باقامة ثلاث مواجهات تجمع الاولى فريقا (ابو ريشة) والصناعة، والنعمانية يلاقي المقدادية في الثانية، والمباراة الثالثة تجمع الدغارة مع حديثة".

وأشار إلى أن "السبت ستقام ثلاث مباريات تجمع الأولى الدغارة والصناعة، والمباراة الثانية تجمع حديثة والمقدادية، والمباراة الثالثة تجمع (أبو ريشة) والنعمانية"، مبيناً أن "يوم الأحد ستقام ثلاث مباريات تجمع الأولى النعمانية والصناعة والثانية تجمع حديثة و(ابو ريشة) ، والثالثة تجمع الدغارة والمقدادية".

وختم اللاوندي تصريحه بالقول: "أخيرا تقام ثلاث مواجهات يوم الاثنين المقبل تجمع الاولى المقدادية والصناعة بينما تجمع الثانية (ابو ريشة) والدغارة، واخيرا مباراة النعمانية وحديثة".