رئيس اتحاد السلة العراقي يوضح أسباب خلافات لجنة الحكام ويؤكد حلها

شفق نيوز- بغداد

أكد رئيس الاتحاد العراقي لكرة السلة، ديار محمد، يوم الاثنين، أن الإشكالات التي حدثت في لجنة الحكام تم حلها، مشيراً إلى أن اللجنة عادت لممارسة عملها بعد خلافات في وجهات النظر بشأن أمور التحكيم.

وقال محمد، لوكالة شفق نيوز، إن "مثل هذه الخلافات أمر طبيعي في عمل أي اتحاد، ويمكن حلها كما حدث في اتحاد السلة، الذي يعد من الاتحادات المهمة في العراق".

وأضاف أن "جميع اللجان قابلة للتغيير إذا دعت الحاجة"، مشيراً إلى أنه "بعد تسلم الاتحاد لمهامه منذ فترة قصيرة، تم تشكيل اللجان، وأن أي تغيير محتمل أمر طبيعي إذا استدعت الضرورة ذلك".

وتابع رئيس الاتحاد، أن "الاتحاد حرص على بناء قاعدة رصينة للعبة"، مؤكداً الالتزام بـ"العمل الجاد والمهنية لإعادة كرة السلة العراقية إلى وضعها الطبيعي وتحقيق الانتصارات في المحافل المختلفة".

وكانت لجنة الحكام في الاتحاد العراقي لكرة السلة، قد أعلنت عن استقالة جماعية قبل انطلاق الدوري، نتيجة خلافات داخل اللجنة حول أمور تحكيمية خاصة.

ويستعد الدوري العراقي لكرة السلة للمحترفين للانطلاق في 12 من الشهر الحالي، بمشاركة 12 نادياً تم توزيعها على مجموعتين تتنافسان في بغداد وكركوك.