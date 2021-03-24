رئيس اتحاد الجودو يقدم طعنا بقرار استبعاده من انتخابات الاولمبية

شفق نيوز/ أعلن رئيس اتحاد الجودو العراقي سمير الموسوي، يوم الاربعاء، أنه سيطعن بقرار استبعاده من انتخابات الاولمبية قبل يومين.

وقال الموسوي لوكالة شفق نيوز/، إن "القرار غريب لاسيما وان لديه اعتراف دولي يعترف بشرعيته والذي لا يعترف بمقررات المحاكم العراقية الا في حال صدوره من محكمة كاس الدولية".

وأضاف أن "الاتحاد الدولي للجودو سبق أن ارسل للاولمبية العراقية خطاباً يؤكد له بانه لايعترف بالشأن الداخلي وان القرار الاول والاخير هو القرار الدولي ، لافتا الى ان قانون الاتحادات التي صادق عليها البرلمان العراقي ينص باحد فقراته ان المقررات مع مايقرره الاتحاد الدولي وليس مع ما تقررها الجهات الداخلية".

وكانت اللجنة القضائية السباعية المشرفة على الانتخابات الأولمبية استبعدت سبعة مرشحين وذلك لاسباب مختلفة من ضمنهم سمير الموسوي لوجود قرار عدم معارضة بتسليم رئاسة اتحاد الجودو.