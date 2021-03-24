رئيس اتحاد الجودو: نحترم القضاء العراقي رغم شرعيتنا

شفق نيوز / أكد رئيس اتحاد الجودو عدي الربيعي، يوم الأربعاء، احترامه لرغبة القضاء العراقي بعدم الدخول في الانتخابات الأولمبية، رغم اكتسابه شرعية المشاركة.

وأوضح الربيعي، لوكالة شفق نيوز، أن "اتحاد الجودو كان قد اكتسب شرعيته بحكم القضاء العراقي واعتراف الاولمبية العراقية ووزارة الشباب والرياضة برئاسته لاتحاد الجودو ، الا انه يحترم قرار الهيئة القضائية المشرفة على الانتخابات بعدم السماح بدخوله في انتخابات الأولمبية".

وتابع، "لا بد من التذكير أن الجمعية العمومية قد ايدت ووافقت في اجتماع 17 / 3 على كافة الاجراءات التي اتخذتها اللجنة الثلاثية بل وتمت المصادقة عليها كما وافقت الجمعية العمومية على كافة القرارات التي تصدر من الهيئة القضائية واعتبروها نهائية وقطعية ولا يمكن الاعتراض عليها".

وأشار الربيعي، إلى أن "ما سبق كان وراء مصادقة الاولمبية الدولية على كل اجراءات وقرارات اللجنة الثلاثية، لكن الغريب في الامر ان البعض يعترض على ما وافق هو عليه".

ولفت إلى أن اتحاد الجودو قدم "طلباً يلتمس فيه اعادة النظر بقرار الهيئة القضائية، نظراً لما يمتلك من حجج قانونية وواقعية وقرارات قضائية ملزمة، مع الاخذ بنظر الاعتبار ان الاولمبية الدولية تحترم كافة القرارات القضائية العراقية وآخرها قرار محكمة المنازعات الذي اعاد الانتخابات التي جرت في 14 / 11 / 2020".

وبين الربيعي، أن اتحاده "يحترم قرارت الهيئة القضائية سواء وافقت او رفضت الالتماس المقدم من قبله لأنه يعرف جيداً أن القضاء العراقي عادل ومنصف وهو خيمة الجميع، ولا يمكن الاستقواء بأي قرار دولي على حساب قانون البلد شرعيته".