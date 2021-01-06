رئيس اتحاد التايكواندو يكشف تفاصيل "الانقلاب" عليه

شفق نيوز/ كشف رئيس الاتحاد العراقي للتايكواندو ابراهيم جبار شنين يوم الأربعاء عن تفاصيل قيام خمسة اعضاء من اتحاد التايكواندو بسحب الثقة عنه وتسمية أحمد قاسم بديلا عنه، مشددا على أن هذا الإجراء "غير قانوني".

وقال شنين لوكالة شفق نيوز، إن "الهيأة العامة للاتحاد هي الجهة الوحيدة التي لها الحق بسحب الثقة عن الرئيس"، موضحا أن "خمسة من اعضاء الهيئة الادارية اجتمعوا بمكان معين ووقعوا على ابعادي بدون علم الهيئة العامة".

واشار الى انهم "قاموا بذلك جراء انضمامي لاجتماع وزير الشباب والرياضة (عدنان درجال) الاخير الذي عقد لثمانية عشر اتحادا يمثلون الجمعية العمومية الذي عدهُ اعضاء اتحاد التايكواندو بانه ضد سرمد عبد الإله الذي الغي انتخابه رئيساً للاولمبية لوجود خروقات قانونية على انتخابية".

وبين شنين أن "ماقام به الاعضاء الخمسة هو بتحريض من سرمد عبد الاله، الذي يحاول جر الاتحادات لصالحه مع ان عودته باتت مستحيلة كونه غير مرغوب من قبل الاولمبية الدولية ولا الجهات الرسمية القائمة على الرياضة العراقية".

ولفت إلى ان "الاتحاد قرر اعفاء علاء شرهان وابعاده من الاتحاد، وهو احد اعضاء الاتحاد المعارضين لي بعد ثبات وجود خروقات قانونية بحقه بوثائق رسمية".

وكان الاعضاء المعارضين في الاتحاد العراقي المركزي للتايكوندو، قد انتخبوا في اجتماع خاص عقد امس الثلاثاء في بغداد احمد قاسم رئيساً للاتحاد.

كما انتخب هؤلاء هيئة ادارية جديدة بدلاً من الهيئة السابقة التي كانت برئاسة شنين، وذلك بعدما اتهموه بالتفرد بالقرارات وتهميش دور الاعضاء.