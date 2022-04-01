رؤساء اتحاد كأس الخليج يحسمونها: البصرة ستحتضن خليجي 25

شفق نيوز/ أكد رؤساء اتحاد كأس الخليج العربي، يوم الجمعة، دعمهم الكبير لإقامة بطولة خليجي 25 في مدينة البصرة جنوبي العراق.

جاء ذلك خلال عقد الرؤساء اجتماعاً تشاورياً حضره وزير الشبابِ والرياضة، رئيس الاتّحاد العراقيّ لكرةِ القدم، عدنان درجال، على هامشِ قرعةِ كأس العالم في العاصمةِ القطريّة الدوحة بطلب من رئيس اتحاد كأس الخليج العربي، حمد بن خليفة، رئيس الاتّحاد القطري الذي ترأس الاجتماع.

وأجمع الحاضرون وفقاً لبيان ورد لوكالة شفق نيوز، على "دعمهم الكبيرِ لإقامة النسخةِ الـ 25 المُقبلة بضيافةِ مدينةِ البصرة".

واطلع المجتمعون على "التقرير المُقدم من قبل اللجنةِ التفقديّة الخليجيّة التي زارت مدينةَ البصرة مؤخراً والذي تضمن الإشادةَ بالوتيرة التصاعديّة في انجازِ ملعبِ الميناء الأولمبي".

وحَثَ رئيسُ اتحاد كأس الخليج العربي، حمد بن خليفة، الجانبَ العراقي على الاستمرارِ بهذه الوتيرةِ، مشيداً بالنسبِ التصاعديّة ومعدلات الانجاز في الملاعب والمنشآت الأخرى.

ومن المؤمل أن تكون هناك زيارةٌ روتينيّة أخرى للجنةِ التفقديّة الخليجيّة في العاشر من شهر أيار/ مايو المقبل، بعد شهرِ رمضان المبارك، لمتابعةِ الإجراءاتِ كافة التي وصل إليها ملفُ استضافة مدينةِ البصرة لبطولةِ كأس الخليج المُقبلة، وهي زيارةٌ تجرى للدولِ التي تستضيف المنافساتَ لإظهار البطولاتِ الخليجيّة بأبهى صورة.