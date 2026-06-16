رينارد يعود إلى المونديال من بوابة تونس.. مهمة إنقاذ عاجلة بعد البداية الكارثية

شفق نيوز- متابعة

يصل المدرب الفرنسي هيرفي رينارد، اليوم الثلاثاء، إلى مدينة مونتيري المكسيكية لتولي مهمة تدريب المنتخب التونسي بشكل رسمي، خلفاً لصبري اللموشي الذي أُقيل من منصبه بعد الخسارة المذلة التي لحقت بـ"نسور قرطاج" في مستهل مشوارهم بكأس العالم 2026.

وأعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم، في بيان رسمي، تعيين رينارد مدرباً للمنتخب حتى نهاية مشاركته في مونديال 2026، على أن يباشر مهامه فوراً، مع فتح باب المفاوضات لاحقاً بشأن إمكانية تمديد التعاون لفترة أطول وفق أهداف رياضية محددة.

ويستهل المدرب الفرنسي مهمته بقيادة أول وحدة تدريبية للمنتخب التونسي، في محاولة لاحتواء تداعيات الخسارة اللتي تعرض لها الفريق في الدور الأول أمام السويد بنتيجة 5-1، وما رافقها من تراجع واضح في الحالة المعنوية للاعبين.

ومن المنتظر أن يركز رينارد خلال الأيام المقبلة على إعادة ترتيب أوراق المنتخب واختيار التشكيلة المناسبة لمواجهة اليابان، المقررة فجر الأحد المقبل في الجولة الثانية من منافسات المجموعة السادسة، قبل خوض المباراة الثالثة أمام هولندا.

كما يسعى المدرب الفرنسي إلى معالجة عدد من الملفات الفنية العالقة، أبرزها حسم المنافسة على مركز حراسة المرمى بين مهيب الشامخ وأيمن دحمان، إلى جانب إجراء تغييرات متوقعة في مختلف خطوط الفريق.

ويعد رينارد من أبرز المدربين أصحاب الخبرة الدولية، إذ سبق له قيادة المنتخب السعودي في كأس العالم 2022، كما حقق نجاحات بارزة على المستوى الإفريقي مع منتخبي زامبيا وكوت ديفوار، ما دفع الاتحاد التونسي للاستعانة به أملاً في إنقاذ مشوار "نسور قرطاج" بالمونديال.

ويأمل المنتخب التونسي في استعادة توازنه خلال الجولتين المتبقيتين والإبقاء على حظوظه في المنافسة على إحدى بطاقات التأهل إلى الدور المقبل.