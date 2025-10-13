رينارد يستعرض للاعبيه نقاط ضعف المنتخب العراقي قبيل المواجهة المرتقبة

شفق نيوز- جدة

أطلع مدرب المنتخب السعودي لكرة القدم هيرفي رينارد، لاعبيه على نقاط ضعف وقوة المنتخب العراقي، استعدادا للمباراة المرتقبة يوم غد الثلاثاء والمؤهلة الى مونديال 2026.

وبحسب وسائل إعلام سعودية، فإن رينارد ناقش مع لاعبيه كيفية الحد من فاعلية نقاط القوة واستغلال مكامن الضعف.

ووفق الإعلام السعودي، ركز رينارد خلال التدريبات، على تطبيق اللاعبين لبعض الجمل الفنية والجوانب التكتيكية التي ينوي تنفيذها في مواجهة العراق، كما طالب اللاعبين بالانضباط الفني وتنفيذ المهمات المطلوبة بدقة لتحقيق الفوز.

ويغيب عن صفوف الأخضر اللاعب محمد كنو بعد حصوله على البطاقة الحمراء في المباراة السابقة ضد إندونيسيا، مما يفرض على رينارد إعادة ترتيب أوراقه لتعويض هذا الغياب المؤثر.

وفي هذا الصدد، قال الناقد الرياضي السعودي عماد السالمي، خلال برنامج "أكشن مع وليد"، إن منتخب العراق يملك نقاط قوة عديدة من بينها حسن التعامل واستغلال الكرات العرضية، مشيراً إلى أن العراق يعتمد على اللعب المباشر ويملك لاعبوه في خط الهجوم على غرار إقبال زيدان وأيمن حسين وإبراهيم بايش مهارة كبيرة.

أما بخصوص نقاط الضعف، فقد أشار السالمي إلى أنها "تتمحور حول الفراغ بين الظهيرين والجناحين وهو ما يمكن المنتخب السعودي من حلول في الهجوم، فضلا عن سوء افتكاك الكرة والضعف في استرجاعها من المنافس".

وتابع قائلاً إن "هناك خللا في المنتخب العراقي يكمن أساسا في ترك المساحات عند الاستحواذ".

ويلعب المنتخب العراقي مع السعودية على ملعب الإنماء في جدة يوم غد الثلاثاء في مباراة حاسمة ضمن الملحق الآسيوي المؤهل لنهائيات كأس العالم 2026، إذ يملك كلاهما ثلاث نقاط من فوزهما على إندونيسيا.