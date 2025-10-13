رينارد قبل مواجهة العراق: نحب الضغوط وهذه أهم مباراة في مسيرتي

شفق نيوز– جدة

أكد مدرب المنتخب السعودي هيرفي رينارد، يوم الاثنين، أن مواجهة العراق المرتقبة غداً تعدّ الأهم في مسيرته التدريبية، معتبراً أن الفوز هو الهدف الوحيد للمنتخب في هذه المباراة الحاسمة.

وقال رينارد خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "نعلم أن ما نقوم به في كرة القدم لن يعني شيئًا إن لم نحقق الفوز غدًا، فالأهم هو مباراة الغد".

وأضاف: "أنا محظوظ بالعمل مع لاعبين أصحاب خبرة مثل صالح الشهري وسالم الدوسري وحسان تمبكتي، ودائمًا ما أتحدث معهم. نستعد بهدوء وتركيز، وليس لدينا هدف سوى الفوز والتأهل".

وأشار المدرب الفرنسي إلى أنه عاد لتدريب المنتخب بثقة كبيرة في قدرات اللاعبين، وقال: "أحظى بثقة رئيس الاتحاد، وكرة القدم مثل الحياة، مليئة بالصعوبات، وأنا أحب هذه التحديات، ولدينا دافع كبير لتحقيق التأهل".

وتابع: "نحن على بُعد 24 ساعة من المواجهة، وهدفنا واضح: التأهل إلى كأس العالم، ويجب أن نكون في أعلى درجات التركيز".

وختم رينارد بالقول: "هذه أهم مباراة في مسيرتي التدريبية، ونحن نحب الضغوط، فهي تمنحنا الحافز لتقديم الأفضل. نعلم مدى جودة المنتخب العراقي ومدى أهمية المباراة، وسنكرر الفرحة".

بدوره، أكد لاعب المنتخب السعودي صالح الشهري، أن مواجهة العراق غدًا تمثل أهمية كبيرة للفريق، مشددًا على أن هدف اللاعبين هو الفوز والتأهل إلى كأس العالم.

وقال الشهري في المؤتمر الصحفي: "بالنسبة لنا هي مباراة اللاعبين، وبالنسبة للمدرب هي مباراة المدرب، ونحن نثق بالمدير الفني الذي عشنا معه العديد من اللحظات الرائعة".

وأضاف: "ندخل المواجهة من أجل الانتصار فقط وهدفنا تحقيق النقاط الكاملة، وإذا أجبرتنا ظروف المباراة على التعادل، فالأهم هو التأهل".

وتطرق الشهري إلى اللاعبين الغائبين: "العبود وكنو لاعبان مهمان، وأتمنى السلامة للعبود، ولدينا قائمة كاملة، ومن سيتواجد في الملعب سيقدّم أفضل ما لديه".

ووجه رسالة للجماهير قائلاً: "أشكر الجماهير على دعمهم في المباراة الماضية، ونحن ندرك أهمية مواجهة الغد، ونريد منهم كعادتهم الوقوف خلفنا لنفرح سويًا بعد اللقاء".

وختم الشهري: "سنلعب أهم مباراة في الموسم غدًا، ويجب أن نكون في قمة التركيز لنكون سعداء بالتأهل بعد المواجهة".

وكان مدرب المنتخب السعودي هيرفي رينارد قد عقد جلسة مع لاعبيه لشرح نقاط القوة والضعف في صفوف المنتخب العراقي، استعداداً للمباراة الحاسمة غداً ضمن تصفيات مونديال 2026، فيما ركز خلال التدريبات على الجوانب التكتيكية لتعويض غياب محمد كنو الموقوف بالبطاقة الحمراء.