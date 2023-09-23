ريمونتادا مجنونة.. برشلونة يقلب الطاولة على سيلتا فيغو في 9 دقائق

شفق نيوز/ حقق برشلونة انتصارا قاتلا بنتيجة (3-2) خلال مواجهة سيلتا فيغو، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة السادسة من الليجا، على ملعب "مونتوجويك".

وسجل لسيلتا فيغو يورجن لارسن في الدقيقة 19، وأناستاسيوس دوفيكاس في الدقيقة 76، بينما سجل لبرشلونة ليفاندوفسكي (هدفين) في الدقائق 81 و85، وجواو كانسيلو في الدقيقة 89.

وبهذا الانتصار رفع برشلونة رصيده إلى 16 نقطة في صدارة الليجا بشكل مؤقت، بينما تجمد رصيد سيلتا فيغو عند 4 نقاط في المركز السابع عشر.