"ريمونتادا شرطاوية" على النفط.. ودهوك يعود من النجف بنقطة ثمينة

شفق نيوز/ تعادل فريق نادي نفط الوسط مع ضيفه فريق نادي دهوك ايجابيا، ضمن منافسات الجولة الرابعة لدوري الكرة الممتاز التي جرت المباراة على ملعب النجف الدولي، فيما عزفت "القيثارة الخضراء" الحانها بفوز على فريق النفط.

وفي المباراة الأولى انتهى الشوط الاول بتقدم فريق نفط الوسط بهدف واحد دون رد سجله المحترف (لوكاس سانتوس) في الدقيقة (23)، وفي الشوط الثاني عادل دهوك النتيجة في الدقيقة (47) عن طريق المحترف (برينس ابوكو).

وفي اللقاء الثاني الذي جرى في نفس التوقيت بين فريقي نادي النفط وضيفه نادي الشرطة التي جرت على ملعب المدينة في العاصمة بغداد انتهت بفوز الشرطة 2-1.

سجل النفط اولاً في الدقيقة الثانية من الشوط الاول عن طريق (سودي عبدالله)، وفي الدقيقة (20) عادل عبد الرزاق قاسم النتيجة، وفي الدقيقة (73) من الشوط الثاني سجل محمود المواس هدف التقدم الثاني للشرطة.