"ريمونتادا" زورائية أمام نفط الوسط وكربلاء يعاقب نوروز

شفق نيوز / جرت، اليوم الجمعة، مباراتان في انطلاق منافسات الجولة 27 للدوري العراقي الممتاز لكرة القدم عند الساعة الرابعة عصراً، انتهت إحداهما بالتعادل الإيجابي بين الزوراء ونفط الوسط، والثانية بفوز فريق كربلاء على نوروز.

وفي المباراة الاولى التي جرت على ملعب النجف الدولي تعادل فريق نادي نفط الوسط مع ضيفه فريق نادي الزوراء بنتيجة 2-2.

سجل نفط الوسط هدفه الاول عن طريق اللاعب حسين ابراهيم في الدقيقة 34 من الشوط الأول، واضاف نفس اللاعب هدفاً ثانيا لفريقه في الدقيقة 53 من زمن المباراة، وفي الدقيقة 57 قلص الزوراء النتيجة بتسجيله هدف جاء عن طريق علي يوسف، وفي الدقيقة 85 سجل سعد عبد الامير هدف التعديل للزوراء.

وبهذه النتيجة رفع الزوراء رصيده للنقطة 52 بالمركز الثالث ورفع نفط الوسط رصيده للنقطة 32 بالمركز 15 .

وفي اللقاء الثاني خسر فريق نادي نوروز أمام ضيفه فريق نادي كربلاء 0-1 ، في المباراة التي جرت على ملعب السليمانية. سجل فريق كربلاء هدفه في الدقيقة 68 من زمن اللقاء عن طريق اللاعب نور المصطفى. وبهذه النتيجة رفع كربلاء رصيده للنقطة 37 بالمركز التاسع ، وتجمد رصيد نوروز عند النقطة 34 بالمركز 12.