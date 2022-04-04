سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

ريمونتادا تييري تقلب الطاولة على النفط في الدوري الممتاز

Category: ريـاضة

Date: 2022-04-04T14:39:32+0000
ريمونتادا تييري تقلب الطاولة على النفط في الدوري الممتاز

شفق نيوز / قلب فريق النجف، يوم الاثنين، الطاولة على مضيفه النفط، بتحقيقه الفوز بهدفين لهدف لحساب الجولة 26 لدوري الكرة الممتاز.

وانتهى الشوط الاول بتقدم فريق نادي النفط بهدف دون رد جاء في الدقيقة 23 عن طريق وليد كريم، وفي الشوط الثاني تمكن لاعب النجف المحترف الكاميروني ارنست تييري تسجيل هدفين في الدقيقتين 65 -69.

وبهذه النتيجة رفع النجف رصيده للنقطة 40 بالمركز السادس وتجمد رصيد النفط عند النقطة 39 بالمركز السابع.

وضيّف ملعب نادي النفط مباراة أصحاب الأرض، وضيفه فريق نادي النجف ضمن منافسات الجولة 26 لدوري الكرة الممتاز.

related

تعادلان وفوز بختام مشوار دوري القدم العراقي

Date: 2019-07-24 19:05:46
تعادلان وفوز بختام مشوار دوري القدم العراقي

فوز الطلبة وامانة بغداد في دوري الكرة الممتاز

Date: 2021-09-26 17:15:05
فوز الطلبة وامانة بغداد في دوري الكرة الممتاز

النجف يفوز على امانة بغداد بدوري الكرة الممتاز

Date: 2021-07-09 20:38:07
النجف يفوز على امانة بغداد بدوري الكرة الممتاز

النفط يعبر حاجز النجف ببطولة كأس العراق

Date: 2019-10-09 17:27:45
النفط يعبر حاجز النجف ببطولة كأس العراق

شرطان أمام نادي الشرطة للحصول على خدمات محمد داوود

Date: 2020-12-25 14:07:38
شرطان أمام نادي الشرطة للحصول على خدمات محمد داوود

الديوانية يخسر بثلاثية نظيفة قبل نزول لاعبيه إلى أرضية الملعب

Date: 2021-09-22 15:57:50
الديوانية يخسر بثلاثية نظيفة قبل نزول لاعبيه إلى أرضية الملعب

الدوري الكروي الممتاز: الكهرباء يصعق الديوانية بثلاثية نظيفة

Date: 2021-04-27 15:55:01
الدوري الكروي الممتاز: الكهرباء يصعق الديوانية بثلاثية نظيفة

النجف يحقق فوزا قاتلا على القوة الجوية

Date: 2021-11-16 20:33:29
النجف يحقق فوزا قاتلا على القوة الجوية