ريمونتادا تييري تقلب الطاولة على النفط في الدوري الممتاز

شفق نيوز / قلب فريق النجف، يوم الاثنين، الطاولة على مضيفه النفط، بتحقيقه الفوز بهدفين لهدف لحساب الجولة 26 لدوري الكرة الممتاز.

وانتهى الشوط الاول بتقدم فريق نادي النفط بهدف دون رد جاء في الدقيقة 23 عن طريق وليد كريم، وفي الشوط الثاني تمكن لاعب النجف المحترف الكاميروني ارنست تييري تسجيل هدفين في الدقيقتين 65 -69.

وبهذه النتيجة رفع النجف رصيده للنقطة 40 بالمركز السادس وتجمد رصيد النفط عند النقطة 39 بالمركز السابع.

وضيّف ملعب نادي النفط مباراة أصحاب الأرض، وضيفه فريق نادي النجف ضمن منافسات الجولة 26 لدوري الكرة الممتاز.