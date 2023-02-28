"ريمونتادا" بين الشرطة والحدود تنتهي بالتعادل الإيجابي

شفق نيوز/ تصدر فريق نادي الشرطة فرق الدوري "مؤقتاً"، رغم تعادله مع مضيفه فريق نادي الحدود، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة 19 من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.

وجرت المباراة في الساعة السادسة و15 دقيقة من مساء اليوم في ملعب الشعب الدولي، وهو الملعب المفترض لفريق نادي الحدود.

وسجل فريق الشرطة هدفه في الدقيقة 22 من ركلة جزاء نفذها بنجاح اللاعب آسو رستم، لينتهي الشوط الأول بتقدم "القيثارة الخضراء".

وفي الشوط الثاني جاء هدف التعديل للحدود في الدقيقة 55 عن طريق المحترف الكسندر يولي، وفي الدقيقة 81 سجل فريق الشرطة هدف التقدم عبر المحترف فهد اليوسف، ليعود الحدود ويعادل النتيجة في الدقيقة 89 عن طريق نفس اللاعب الكسندر يولي.

وبهذه النتيجة رفع الشرطة رصيده للنقطة 39 متصدراً قائمة ترتيب الفرق مؤقتاً، ورفع الحدود رصيده للنقطة 24 بالمركز الحادي عشر.