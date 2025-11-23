ريشة العراقية تتألق غرب آسيا.. ذهبيتان للفئات العمرية وفضية دون 17 عاماً

شفق نيوز- أربيل

هيمن منتخب العراق بالريشة الطائرة، يوم الأحد، على بطولة غرب اسيا الجارية احداثها في محافظة أربيل، و أحرز منتخبنا المركز الأول بدأ بميداليتين ذهبيتين في فئتي الفرق تحت 23 وتحت 15 عاماً، إضافة إلى ميدالية فضية في فئة الفرق تحت 17 عاماً.

ويتضمن برنامج البطولة خمس فعاليات: فردي الرجال، فردي النساء، زوجي الرجال، زوجي النساء، والزوجي المختلط، للذكور والإناث، وللفئات العمرية دون 15 و17 و23 عاماً.

وأكد المنتخب في بيان ورد، لوكالة شفق نيوز، أن "البطولة انطلقت يوم أمس الأول في محافظة أربيل برعاية اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية، وبمشاركة 8 دول تمثل: لبنان والبحرين وقطر وسوريا وفلسطين وعُمان والأردن، والعراق البلد المنظم للبطولة.

وقال رئيس الاتحاد العراقي للريشة الطائرة، هافال عبد العزيز، إن "بطولة غرب آسيا من البطولات القوية، لأنها تمثل نخبة المنتخبات في المنطقة"، مضيفاً أنها "تمثل بطولتين في آن واحد، إحداهما فردية والأخرى زوجية، وكلاهما للذكور والإناث تحت (15-17-23) عاماً".

وأكد أن "لمنتخب العراقي تمكن من الفوز بالميدالية الذهبية دون 23 عاماً بفعالية الفرقي، حيث فاز في المباراة النهائية على المنتخب اللبناني (3-2)، بعد ان قدم لاعبينا مستوى كبير ومهارات رائعة، تمكنوا فيها من تحقيق اللقب، ومثل المنتخب في هذه الفعالية كل من: كاروان نوزاد وخضر يوسف وهاجر حنير واورنينا بولص".

ولفت عبد العزيز، إلى أن "منتخبنا تحت 15 عاماً ضمن هو الاخر الميدالية الذهبية بعد الفوز على البحرين بنتيجة (5-0)، وبقيت له مباراة واحدة يوم غد امام منتخب قطر، لن تؤثر نتيجتها على الترتيب، ومثل المنتخب في فئة دون 15 عاماً كل من: يوسف حامد وعمار طاهر وفرح مهدي وبنين عبد الرزاق".

كما لفت الى ان "المنتخبات العراقية بالريشة الطائرة قدمت اداءً متميزاً، برهنت من خلاله أن الريشة العراقية تسير بخطى ثابتة نحو مستقبلاً افضل، بفضل الدعم الكبير الذي تقدمه اللجنة الأولمبية العراقية وأعضاء المكتب التنفيذي، والجهود الذي يبذلها الملاك التدريبي والإداري، فضلاً عن إصرار اللاعبين على تحقيق المزيد من الإنجازات في المحافل الإقليمية والدولية".

يذكر أن بطولة غرب آسيا بالريشة الطائرة لفعالية الفرق ستختتم اليوم، وبعدها ستنطلق فعاليات البطولة الفردية وتستمر حتى 26 من شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري.