ريبر أحمد يعلق على فوز "أسود الرافدين"

شفق نيوز / علق مرشح تحالف "إنقاذ الوطن" لمنصب رئيس الجمهورية، ريبر أحمد، مساء الخميس، على فوز المنتخب العراقي لكرة القدم على نظيره الإماراتي، بهدف دون رد ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم في قطر 2022.

وكتب ريبر أحمد، في تغريدة له نشرها عبر حسابه على موقع تويتر: "أبارك لأسود الرافدين والشعب العراقي فوز (منتخبنا_الوطني)، نحو مزيد من التألق والانتصارات".

وتمكن المنتخب العراقي لكرة القدم، في وقت سابق من اليوم، من خطف ثلاث نقاط مهمة من نظيره الإماراتي بعد تحقيق فوز مستحق بهدف دون رد، ليقترب من خطف نصف بطاقة الملحق المؤهل لكأس العالم.

وسجل هدف اللقاء الوحيد، اللاعب حسين علي، في الدقيقة 53 من عمر المباراة، ليرفع المنتخب العراقي رصيده إلى النقطة 8 بالمركز الرابع، ويتجمد رصيد الإمارات عند النقطة 9 بالمركز الثالث.