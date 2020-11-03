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ريال يحقق فوزه الأول في ليلة صاخبة بدوري ابطال اوروبا

Category: ريـاضة

Date: 2020-11-03T22:01:13+0000
ريال يحقق فوزه الأول في ليلة صاخبة بدوري ابطال اوروبا

شفق نيوز/ انتزع ريال مدريد الإسباني فوزاً ثميناً على حساب انتر ميلان الايطالي في اطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، التي شهدت نتائج مثيرة.

أحرز كريم بنزيما، سيرجيو راموس ورودريجو أهداف الريال بالدقائق 25، 33 و80، فيما سجل لاوتارو مارتينيز وإيفان بيريسيتش أهداف الإنتر بالدقائق 35 و68.

وبهذا الفوز، رفع ريال مدريد رصيده إلى 4 نقاط بالمركز الثاني، فيما تجمد رصيد الإنتر عند نقطتين ويتذيل المجموعة الثانية.

وفي النتائج الأخرى، دك متصدر المجموعة بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني مضيفه شاختار الأوكراني بستة اهداف نظيفة.

كما تعادل لوكوموتيف موسكو مع اتليتيكو مدريد بهدف لمثله، اكتسح بايرن ميونخ الالماني مضيفه ريد بول سالزبورغ النمساوي بستة اهداف لهدفين.

كما فاز مانشستر سيتي الانكليزي على ضيفه اولمبياكوس اليوناني بثلاثة أهداف نظيفة، وفي النتيجة نفسها فاز بورتو البرتغالي على ضيفه مارسيليا الفرنسي.

كما حقق ليفربول فوزاً عريضاً بخمسة أهداف على اتلانتا الايطالي، كما فاز اياكس الهولندي على حساب مضيفه ميدتيلاند الدنماركي بهدفين لهدف.

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