ريال مدريد يوقع مع كوناتي لأربعة مواسم

شفق نيوز- مدريد

وقع لاعب نادي ليفربول السابق إبراهيما كوناتي عقود انتقاله إلى صفوف ريال مدريد لأربعة مواسم مقبلة.

وكان الفرنسي إبراهيما كوناتي أعلن رحيله عن صفوف ليفربول، لا سيما أن عقده ينتهي في 30 حزيران/ يونيو الجاري، بسبب الاختلاف على شروط التجديد.

ووفقا لبرنامج "الشيرنجيتو" الإسباني، وقع كوناتي بالفعل عقود انتقاله إلى صفوف النادي الملكي الذي عانى الموسم الماضي دفاعيا ولم ينجح في كسب أي لقب.

وأشار البرنامج الإسباني إلى أن العقود لدى فلورنتينو بيريز، المرشح على رئاسة ريال مدريد، وستصبح الصفقة رسمية بمجرد فوزه في الانتخابات.

يذكر أن كوناتي ارتبط بالانتقال إلى ريال مدريد منذ شهر كانون الثاني/ يناير الماضي عبر صفقة مجانية.