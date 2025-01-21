ريال مدريد يواجه سالزبورغ بغياب أربعة من نجومه

شفق نيوز/ أعلن مدرب نادي ريال مدريد كارلو أنشيلوتي، يوم الثلاثاء، قائمة فريقه لمواجهة ضيفه سالزبورغ النمساوي غدا الأربعاء في إطار الجولة السابعة قبل الأخيرة من مرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا.

وشهدت قائمة الريال غياب أربعة لاعبين بارزين وهم إيدير ميليتاو وداني كارفاخال وإدواردو كامافينغا بسبب الإصابة، ولوكاس فاسكيز للإيقاف.

وجاءت قائمة ريال مدريد كاملة كالتالي: حراسة المرمى: تيبو كورتوا، لونين، فران غونزاليس.

والدفاع: ألابا، فاييخو، فران غارسيا، أنطونيو روديغر، ميندي، جاكوب رامون، أسينسيو.

والوسط: جود بيلينغهام، فيدي فالفيردي، مودريتش، تشواميني، أردا غولر، داني سيبايوس، تشيما.

والهجوم: فينيسيوس، كيليان مبابي، رودريغو جويس، إندريك، إبراهيم دياز.

ويعاني ريال مدريد هذا الموسم في مسابقته المفضلة دوري أبطال أوروبا، إذ فاز بثلاث مباريات فقط من أصل ست خاضها في مرحلة الدوري حتى الآن.

ويحتل ريال مدريد المركز 20 في جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا برصيد تسع نقاط ويحتاج للفوز في لقاء الغد وفي مواجهة بريست الفرنسي في الجولة الثامنة الأخيرة لإنعاش حظوظه في احتلال أحد المراكز الثمانية الأولى التي تؤهل أصحابها إلى الدور ثمن النهائي.

يذكر أن ريال مدريد هو الفريق الأكثر تتويجا بلقب دوري أبطال أوروبا برصيد 15 لقبا.